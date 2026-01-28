Priskoordinator - affärsnära roll med analysfokus!
2026-01-28
Vill du arbeta med analys, affär, prissättning och få möjlighet att påverka hur erbjudanden uppfattas på den svenska dagligvarumarknaden? Nu söker vi en Pricing Coordinator med stark analytisk förmåga till en ledande aktör inom dagligvaruhandeln.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Pricing Coordinator rapporterar du till Head of Masterdata & Pricing och blir en viktig del av Commercial-organisationen. Du arbetar affärsnära med prissättning och analys, där ditt arbete bidrar till konkurrenskraftiga, relevanta och lönsamma erbjudanden.
Dina arbetsuppgifter
• Följa och analysera den svenska dagligvarumarknaden samt konkurrenssituationen
• Utföra dagliga prissättningsrutiner och underhålla prissättningsverktyg
• Säkerställa korrekt produktprissättning och efterlevnad av svenska prissättningspolicys
• Göra ad hoc-justeringar i datamodeller och rapporter för att säkerställa effektiva prissättningsprocesser
• Vidareutveckla och förbättra rapporter och dashboards samt bidra med datadrivna insikter
• Säkerställa att erbjudanden uppfattas som rättvisa, konkurrenskraftiga och relevanta på den lokala marknaden
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom Business, Ekonomi eller annat relevant område
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har mycket goda kunskaper i Microsoft Excel
• Har kunskap om, och ett intresse för den svenska dagligvarumarknaden och prissättning
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av SQL och/eller BI-verktyg såsom Looker eller Power BI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk, strukturerad och noggrann
• Kommunikativ och van att samarbeta med olika funktioner
• En lagspelare med stark förbättringsdrivkraft
• Anpassningsbar, nyfiken och öppen för nya perspektiv
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
