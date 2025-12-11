Prisanalytiker till Dagab
Har du ett sinne för siffror, vill lära dig mer om priser samt har ett intresse för dagligvarubranschen? I denna roll erbjuds du en stimulerande roll i en föränderlig miljö där du får utvecklas!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i minst 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Dagab. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Dagab utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Deras verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur de agerar mot sina medarbetare. På så sätt ger Dagab sina kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos Dagab är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga deras medarbetare är för Dagab. Välkommen du med!
Arbetsuppgifter
Som prisanalytiker arbetar du tillsammans med analysteamet med att följa finansiella marknader med fokus på råvaror och valuta, analysera/förhandla och följa upp prisaviseringar samt ansvarar för registrering i Dagabs affärssystem. Arbetet sker i nära samarbete med kategoriorganisationen, och du blir en del av ett team som hanterar prisförhandlingar med leverantörer och administrativ uppföljning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet, gärna inom ekonomi
• Tidigare arbetslivserfarenhet av en kundnära och analytisk roll
• Goda kunskaper i MS Office, framför allt i Excel
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift i svenska och engelska
• Meriterade med erfarenhet från förhandlingar
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett intresse och sinne för siffror. Som person är du noggrann och strukturerad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera rätt saker. Rollen kräver att du är samarbetsorienterad då du arbetar tätt ihop med ditt team, du ställer gärna upp för att stötta dina kollegor vid behov. När det under tidsperioder blir stressigt har du förmågan att behålla lugnet och fortsätta arbeta strukturerat. För att trivas i rollen gillar du att ha tempo i ditt arbete och kan hantera hög arbetsbelastning utan att det påverkar kvaliteten i det du gör.
Övrig information
Start: Mitten/slutet på januari Plats: Torsplan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
