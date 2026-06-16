Pris- och offertkoordinator till 12 månaders vikariat!
OIO Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-16
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Vi söker nu en driven och analytisk Pris- och offertkoordinator som vill ta ett strategiskt ansvar för kalkyl och inköp av transporter inom Nordic Bulkers. Bakgrunden till behovet är en kommande föräldraledighet, där behovet sträcker sig under minst 12 månader med start i Augusti. I denna roll får du möjlighet att kombinera ditt affärssinne med en passion för logistik och transport, samtidigt som du bidrar till att skapa lönsamma och effektiva lösningar för såväl bolaget som dess kunder.
Om partnerbolagetNordic Bulkers AB är ett svenskt företag med lång erfarenhet inom logistik och transport, specialiserat på hantering av torra och flytande bulklaster. Företaget grundades 1992 genom en sammanslagning av tre bolag. Nordic Bulkers är sedan 2005 en del av Bertschi AG, ett ledande företag i Europa, inom transport och hantering av såväl torra som flytande bulklaster.
Nordic Bulkers erbjuder omfattande tjänster inom nationella och internationella transporter, lagerhållning och hantering. De fokuserar särskilt på intermodala och multimodala transportlösningar, vilket innebär att de använder flera olika transportmedel för att optimera logistikkedjan, inklusive tåg, lastbilar och sjötransporter. Företaget har också en stark närvaro i Skandinavien och Europa, med terminaler i Oxelösund, Wallhamn och nyligen även i Stenungsund och Falkenberg.
Läs mer om deras verksamhet här: https://www.nordic-bulkers.se
Om tjänstenSom Pris- och offertkoordinator kommer du att ansvara för kalkylering och offert av transportlösningar till kund, inklusive inköp från svenska åkerier, järnvägstransporter och terminaler/sjöfraktspartners. Du kommer att arbeta nära både kunder och underleverantörer för att säkerställa att Nordic Bulkers erbjuder konkurrenskraftiga och lönsamma lösningar.
Rollen ställer krav på att du har en strategisk höjd och kan analysera en transport på ett sätt som gör att man levererar ett bra helhetspaket. Det kan innebära att du analyserar nya transportsträckor, förhandlar bättre priser med åkerier, eller bollar med den operativa avdelningen för att få feedback på vad de tycker om ett transportupplägg. Huvudfokus i rollen kommer vara på kalkyl och offert mot kund, men successivt växla upp i transportinköpen så väl som potentiella utvecklingsprojekt.
Vi söker dig somHar ett strategiskt och analytiskt tänkande där du gillar att hitta smarta lösningar.
Är självgående och initiativrik.
Har högskole- eller universitetsutbildning inom transport/logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har tidigare erfarenhet från liknande roller.
Du har god förhandlingskompetens och är skicklig på att hantera dialoger med både kunder och leverantörer. Du arbetar noggrant och strukturerat, samtidigt som du är flexibel och öppen för förändring. Med en affärsmässig inställning förstår du vikten av att balansera kundnöjdhet med lönsamhet.
Denna roll erbjuder dig en varierande och utmanande vardag där du får möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete. Du får chans att påverka och utveckla våra inköps- och kalkylprocesser, samtidigt som du blir en del av en stöttande och professionell arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling. Rollen är central i ett framgångsrikt och expansivt företag inom logistik och transport.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag under 12 månader med anställning via OIO.
Omfattning: Heltid
Start: Augusti 2026
Placering: Göteborg - Mölndals Bro 7
Ansök genom att klicka på "sök jobb". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9966833