Prio Care BUP Ljungby söker psykiater
2026-03-21
Vill du göra verklig skillnad - och vara med och bygga något från grunden?
Är du specialistläkare i psykiatri och söker en arbetsplats där dina idéer tas tillvara, där teamkänslan är stark och där barnens bästa alltid står i centrum? Då kan det här vara din nästa arbetsplats.
Prio Care öppnade i januari 2026 en ny barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i centrala Ljungby på uppdrag av Region Kronoberg. Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp Kronobergs bästa BUP!
Om rollen
Hos oss får du en central roll där din medicinska kompetens verkligen gör skillnad. Du möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, bidrar till trygga bedömningar och skapar förutsättningar för rätt behandling - alltid med patienten i fokus.
Vi arbetar nära varandra i team, stöttar varandra i vardagen och delar både kunskap och skratt. För oss är det självklart att en god arbetsmiljö leder till bättre vård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start omgående eller enligt överenskommelse.
Din vardag hos oss
Du kommer bland annat att:
Göra psykiatriska bedömningar och diagnostik
Ansvara för medicinsk behandling och uppföljning
Arbeta i nära samarbete med psykologer, sjuksköterskor och kuratorer
Bidra med din kompetens i teamets gemensamma arbete
Handleda kollegor och bidra till kunskapsutveckling
Vara med och utveckla verksamheten från start
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är specialistläkare i psykiatri
Har ett varmt och professionellt bemötande av barn och unga
Trivs både med självständigt arbete och teamarbete
Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din roll
Är nyfiken, engagerad och vill vara med och påverka
Det här får du hos oss
En unik möjlighet att vara med och starta upp en ny verksamhet
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner
Flexibilitet och god balans mellan arbete och fritid
Möjlighet till handledning och fortsatt utveckling
En mindre mottagning med stora ambitioner och korta beslutsvägar
Ett team som stöttar, peppar och firar framgångar tillsammans
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 10 april 2026
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Skicka in CV och personligt brev redan idag.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister.
Vi undanber oss vänligen kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Känns det här som rätt plats för dig? Då hoppas vi verkligen att du vill bli en del av vårt team!
E-post: info@priocare.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Prio Jönköping AB
(org.nr 559289-5402)
Smedjegatan 3
)
341 43 LJUNGBY
Prio Care BUP Ljungby
Verksamhetschef
Amanda Holm 0723176517
9811734