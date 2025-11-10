Principal Lead Energy Economics and Policy
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov. Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Inom avdelningen Strategi & Hållbarhet driver vi E.ON Nordics långsiktiga strategi och säkerställer att vi ligger i framkant när det gäller marknadsutveckling, hållbarhet och nya affärsmöjligheter. Vi samarbetar nära våra olika affärsområden för att tillsammans driva och implementera en gemensam strategi, där vi möter våra kunder och samhället i stort som ett E.ON.
Energisystemet står inför en omfattande omställning - och i denna förändring tar E.ON en aktiv roll. Vi stärker därför vår strategiska kapacitet genom att skapa en ny nyckelroll, Principal Lead Energy Economics & Policy. I denna roll får du en unik möjlighet att forma framtidens energisystem genom att analysera, påverka och utveckla policy och strategi för en hållbar och kostnadseffektiv energiomställning.
Din roll
Som Principal Lead Energy Economics & Policy blir du en nyckelperson i E.ON:s arbete med att forma framtidens energisystem. Du tar ett helhetsperspektiv på energisystemets utveckling - från långsiktig kostnadsutveckling och affärspotential till regulatoriska och politiska förutsättningar. I din roll omsätter du komplexa samband till tydliga insikter och blir en central rådgivare i E.ON:s strategiska beslut och bidrar direkt till hur vi formar vår roll i framtidens energilandskap.
Du arbetar nära kollegor inom Strategi & Hållbarhet, Public Affairs, Finans och våra affärsområden. Tillsammans driver ni arbetet med att omvandla politiska beslut, tekniska framsteg och marknadstrender till konkreta strategier och affärsmöjligheter för E.ON.
I din roll kommer du bland annat att:
Genomföra kvalificerade analyser av energimarknader, policyer och regleringar för att identifiera möjligheter, risker och strategiska vägval som stärker E.ON:s position i energiomställningen.
Utforska och värdera nya teknologier i nära samarbete med våra affärsområden - och bedöma dess påverkan på affär, system och samhälle.
Utveckla ekonomiska modeller och prognoser som skapar underlag för investeringar, strategiska beslut och energiomställningens riktning.
Bidra till framtidens energipolitik genom att driva policy- och regelverksfrågor i nära samarbete med Public Affairs och våra affärsområden.
Omsätta omvärldsinsikter till strategi genom att bevaka trender inom energiekonomi, policy och teknik samt ge ledningen tydliga rekommendationer.
Identifiera nya affärsmöjligheter som förenar lönsamhet med E.ON:s hållbarhetsmål och energiomställningens behov.
Kommunicera komplexa analyser på ett tydligt och inspirerande sätt till ledning, våra affärsområden och externa aktörer.
Placering för tjänsten är Malmö eller Stockholm.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som kombinerar djup analytisk kompetens med förmågan att se helheten - ekonomin, politiken, tekniken och affären. Vi ser att du har en master- eller doktorsexamen inom nationalekonomi, energiekonomi eller ett närliggande område, och flera års erfarenhet av energimarknadsanalys, policyarbete eller strategisk rådgivning inom energiområdet - kanske från konsultbranschen eller energibolag.
Som person ser vi att du trivs i en miljö där analys möter strategi, och där du får använda din expertis för att påverka riktningen i energiomställningen. Du har en kommersiell förståelse för hur politiska beslut och teknikutveckling kan omsättas i nya affärsmöjligheter, och du har förmågan att arbeta självständigt i komplexa frågor men också att samarbeta nära med kollegor i olika delar av organisationen. Du är analytiskt skarp samtidigt som du med din kommunikativa förmåga är duktig på att förklara komplexa samband på ett tydligt sätt som engagerar och inspirerar. Du har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt, och kan med trovärdighet representera E.ON i branschdialoger, konferenser och offentliga sammanhang.
Hur är det hos oss?
Hos oss får du arbeta i en framtidsbransch där din insats gör skillnad för en mer hållbar energiförsörjning. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar med strategiska nyckelfrågor och har möjlighet att påverka riktningen för både E.ON och branschen som helhet. Du kommer rapportera till, Carin Kuylenstierna, Director of Strategy & Sustainability.
