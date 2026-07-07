Principal Engineer till Allica Bank
Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-07
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De flesta utmanarbanker riktar sig mot privatpersoner eller mikroföretag. Allica Bank fokuserar på SME:er: företag med verkliga tillgångar, verklig komplexitet och verkliga bankbehov. Vi kombinerar en modern techplattform med genuina kundrelationer. Resultatet är en bank som är byggd för de behoven små och medelstora företag faktiskt har.
Sedan 2019 har vi vuxit till att bli det snabbast växande fintech-bolaget i Storbritanniens historia. Vi har byggt en av UKs mest prisbelönta företagsbankprodukter, är lönsamma och växer snabbt. I februari 2026 stängde vi en Series D-runda på 155 miljoner dollar, dedikerat till expansion utanför UK. Sverige är vår första marknad, och vi vill ha med dig!
Rollen
Som Principal Engineer sätter du den tekniska riktningen för flera squads och verkar som linjechef för ett antal Staff och Senior Engineers. Du formar arkitekturen, driver plattformsutveckling och skapar gemensamma tekniska standarder som gör det enklare för teamen att leverera säkra och tillförlitliga lösningar. Rollen är en del av Allicas tekniska ledarskap och innebär nära samarbete med CTO, Product och övriga tekniska ledare.
Du arbetar hands-on: designar och granskar arkitektur, parprogrammerar med utvecklare och bidrar med kod till högt prioriterade initiativ. Konkret innebär det att du:
Sätter och utvecklar tekniska mönster och riktlinjer för backend (Kotlin/Java Spring Boot, REST/OpenAPI) och frontend (React/TypeScript) som används tvärfunktionellt i flera squads
Driver gemensamma plattformsinitiativ som minskar komplexitet och skapar återanvändbara lösningar, exempelvis delade bibliotek, observabilitetsverktyg och infrastrukturmallar
Definierar och upprätthåller standarder för prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet tillsammans med Arkitektur, InfoSec, Risk och Compliance
Driver arkitektur och systemdesign för komplexa initiativ där flera team behöver samverka, med fokus på tydliga gränssnitt, hållbara lösningar och minskad komplexitet
Formar och förbättrar hur vi bygger och driftar på Azure, inklusive Container Apps, Static Web Apps, nätverk och skalning
Driver förbättringar av utvecklarupplevelsen genom gemensamma verktyg, automatisering och standardiserade arbetssätt
Leder arbetet med AI-stödd utveckling, från Claude Code och GitHub Copilot till gemensamma arbetssätt, riktlinjer och uppföljning av effekter
Agerar som mentor och linjechef för Staff och Senior Engineers och stöttar deras utveckling som deras tekniska ledare
Troligtvis har du...
• bred erfarenhet av att arbeta i produktbolag och designa och leverera distribuerade system i stor skala med Spring Boot (Kotlin/Java), React och TypeScript. Vi tror också att du har erfarenhet av att definiera och implementera tekniska riktlinjer och arkitekturmönster i en organisation med flera squads.
För att lyckas i rollen behöver du ha gedigen erfarenhet av Azure samt en god förståelse för säker kodning och regulatoriska krav i finansiella tjänster. Du har erfarenhet av personalansvar och av att leda och coacha seniora utvecklare. Dessutom är du en stark kommunikatör som kan förklara komplexa tekniska frågor på ett tydligt sätt och skapa förtroende hos både tekniska och affärsnära intressenter.
AI är en naturlig del av utvecklingsarbetet på Allica Bank, och vi ser därför gärna att du är van att använda GenAI, exempelvis Claude Code eller GitHub Copilot. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och kunna kommunicera obehindrat i engelska.
Du behöver inte pricka in allt
Uppfyller du inte alla kompetenser eller krav i annonsen? Oroa dig inte om du inte! Om du tror att rollen passar dig vill vi gärna höra från dig.
Flexibilitet i vardagen
Vi vet att alla arbetar som bäst på olika sätt och att livet utanför jobbet ser olika ut. Därför erbjuder Allica Bank flexibilitet i hur du planerar din arbetsdag. Berätta gärna vad som fungerar bäst för dig, så gör vi vårt bästa för att hitta en lösning som fungerar både för dig och teamet.
Mångfald
Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv. På Allica Bank vill vi att alla ska känna sig välkomna och kunna vara sig själva på jobbet.
Är det här din nästa utmaning? Vi pratar gärna. Urvalsprocessen sker löpande, ansök direkt nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986915-2090825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ants Akademiskt Nätverk Av Tekniska Studenter AB
(org.nr 556653-6230), https://jobb.ants.se
Virkesvägen 2 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ants Jobbnummer
9995912