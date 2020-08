Pricing Manager - Akzo Nobel Decorative Coatings AB - Inköpar- och marknadsjobb i Malmö

Akzo Nobel Decorative Coatings AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö2020-08-26Inom AkzoNobel är vi 35 000 engagerade medarbetare som tillsammans skapar förutsättningar för god livskvalitet och en inspirerande vardag. Vi är ett ledande globalt färgföretag och en stor producent av specialkemikalier som förser företag och konsumenter världen över med såväl färg och ytbehandling, som ingredienser till viktiga vardagsprodukter. Idag är vi verksamma i över 150 länder och vårt huvudkontor ligger i Amsterdam, Nederländerna. Våra innovativa produkter bär på en stolt historia och är skapade för att göra livet enklare för människor i en snabbt föränderlig värld. Bland våra välkända varumärken finns bla Nordsjö, Cuprinol, Eka, International och Jozo. Vi rankas återkommande som ledande inom hållbarhet i vår bransch och drivs av att bidra till välmående städer och levande samhällen genom att skapa en färgstark och trygg värld där livet blir bättre genom det vi gör.Är du vår nya Pricing Manager?Har du en passion för färg och drivs av utmaningen att analysera data? Vill du jobba i en internationell arbetsmiljö och vara en del av vår ambition att vara världsledande inom färg- och ytbehandlingar? Då kanske det är du som är vår nya Pricing Manager!Vad kommer du arbeta med?I rollen som Pricing Manager kommer du ingå i marknadsteamet på 18 kollegor och vara en del av den nordiska MSU (Marketing Sales Unit) organisationen och arbeta på nordisk nivå med alla lokal länder. Det är ett stort och kreativt team med en perfekt mix av kompetens och erfarenhet. Du kommer att ge råd och information till sälj- och marknadsteamet inför deras beslut gällande varumärkes-, produkt-, kund- och konkurrentpositionering. Du ansvarar prisarkitekturen såväl som prislistor. Du optimerar rabattstrukturen och kontrollerar efterlevnad samt ansvarar för hela prissättningsprocessen i hela Norden. Dina huvuduppgifter kommer bland annat innebära:Se till att DECO Paint prissättningsprocessen och verktygen implementeras lokalt och underhållsUppdatera lokal prissättningsstrategi genom lägesanalys och råd om prismöjligheter för MSUUtveckla lokala katalogpriser baserade på prisarkitekturen konsekventa tullarkitekturer tillsammans med lokal/global marknadsföring baserat på resultatet av den rådande analysenUtveckla och uppdatera lokala rabattstrukturer tillsammans med säljorganisationen.Säkerställa och övervaka avtalat med controllern och sälj samt validering och övervakning av kampanjaktiviteterDu kommer rapportera till Nordic Marketing Manager och vara placerad på siten i Malmö.Vem är du?Som person har du en god kommunikations- och presentation förmåga och kan interagera med och påverka MSU Management och arbeta tvärfunktionellt med Commercial Managers. Du trivs med att arbeta självständigt och att utföra och hantera flera uppgifter samtidigt.Du har en magisterexamen eller motsvarande. Du har kunskap i att arbeta och analysera data och har erfarenhet att utföra analytiska uppgifter för att föreslå och utveckla lösningar. Du har en tvärfunktionell erfarenhet gärna inom försäljning och marknadsföring och har kunskap kring förhållandet mellan prissättning, varumärkespositionering och delning samt förhållandet mellan prisnivåer och distribution. Du har en fördjupad kunskap om kostnadsredovisning, kostnadsmodeller och system och deras relation till prissättning.Varför ska du jobba på AkzoNobel?Vi på AkzoNobel erbjuder en varm och inkluderande atmosfär där vi arbetar som ett för att nå målet att vara världsledande inom färg- och ytbehandlingar. Med fokus på mångfald och innovation arbetar vi aktivt med våra medarbetare för att du ska trivas och utvecklas kontinuerligt. Detta ligger även till grund för att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2020. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande projekt som vidgar dina sinnen och utmanar din företagsamhet. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!Din ansökanVi välkomnar människor från alla olika bakgrund som ser hållbarhet, säkerhet och integritet som viktiga principer. Om du har en passion för färg, ta då steget och lämna in din ansökan redan idag för din chans att få jobba tillsammans med oss! Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via email.För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Christine Berglund, Nordic Marketing Manager, +46 70 835 0137För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Christina Borin, Talent Acquisition Partner, +46 76 112 85642020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-16Akzo Nobel Decorative Coatings ABStaffanstorpsvägen 5023261 Arlöv5333722