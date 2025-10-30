Pricing Lead
Vill du vara med och forma PostNords nordiska prisstrategier och driva utvecklingen av dem? Som Pricing Lead får du en central roll i ett team mitt i en spännande nordisk transformation. I den här rollen har ditt arbete och dina idéer direkt påverkan på PostNords konkurrenskraft och lönsamhet!
Du, Vi & Jobbet
I PostNord Groups centrala prissättningsteam driver och utvecklar du koncernens nordiska prissättningsprocesser, verktyg och modeller. Rollen kombinerar strategi och operativt arbete - du följer upp lönsamhet, analyserar marknad och konkurrens, och levererar insikter som bidrar till både kort- och långsiktiga prisstrategier. Du får stort ansvar att påverka och forma hur PostNord arbetar med prissättning på nordisk nivå.
Vad kommer du att göra?
* Driva utveckling och implementering av nordiska prissättningsprocesser, verktyg och modeller.
* Säkerställa harmoniserade och effektiva prissättningsprocesser för paketportföljen.
* Samarbeta med affärsutveckling, produkt och försäljning för att anpassa prisstrukturer till marknadens behov och skapa konkurrensfördelar.
* Analysera produktförändringar, prisförfrågningar och konkurrentpriser för att bedöma effekter på marginal, volym och lönsamhet.
* Följa upp och stödja analyser av produktlönsamhet kontinuerligt.
Vem söker vi?
Vi tror att du har en universitetsutbildning inom företagsekonomi, teknik, datavetenskap eller annat relevant område. Du är analytisk, drivande och trivs i en roll där affärsstrategi kombineras med datadrivna insikter och fokus på lönsamhet, innovation och förändring. Med din förmåga att bygga relationer och kommunicera tydligt med olika intressenter, både på strategisk och operativ nivå, kommer du att göra verklig skillnad i rollen.
Vi ser gärna att du har:
* Flera års erfarenhet av prissättning eller revenue management samt volym- och lönsamhetsanalyser.
* Erfarenhet av att utveckla och implementera prisstrategier, processer och modeller i komplexa organisationer.
* Vana att analysera marknads-, konkurrens- och produktdata för att ta fram rekommendationer.
* Erfarenhet av att driva förändringsprojekt och implementera nya arbetssätt.
* Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint; vana vid att arbeta med komplex data och presentera insikter på ett tydligt sätt.
* God kommunikationsförmåga och vana att hantera olika intressenter.
* Mycket goda kunskaper i svenska, norska eller danska samt engelska - i tal och skrift.
Du ska må bra
Vi är ett modernt kundorienterat företag som tänker lika mycket på våra anställda som på våra kunder. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Förutom schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal erbjuds du:
* Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor.
* Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
* Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
* Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftelse
PostNord's vision är att vara favoritleverantören i Norden. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och säkerställer kommunikations- och logistiklösningar för företag och privatpersoner. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare, allt för att nå vår vision samt göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på group.postnord.com
Vad väntar du på?
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Om du har frågor eller funderingar, vänligen maila malin.magnusson@jeffersonwells.se
eller ring på 076-780 68 64.
Vi ser fram emot att höra från dig!
