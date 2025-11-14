PreZero söker miljöarbetare till Gävle
2025-11-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Västerås
, Mora
, Eskilstuna
, Solna
Vilka är arbetsuppgifterna?
Vi vill förstärka vår verksamhet i Gävle med ytterligare en miljöarbetare. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att vara insamling av olika sorters avfall med hjälp av tunga och lätta lastbilar. Du kommer även hjälpa till att bemanna vår återvinningscentral vid behov.
Vad erbjuder vi dig?
Som miljöarbetare hos oss har du ett självständigt, flexibelt och varierat arbete. Vi på PreZero erbjuder en arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att både stötta din utveckling på jobbet och underlätta för dig att kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver. Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vem söker vi?
Vi letar efter en engagerad person som möter utmaningar med en positiv attityd. Du får gärna tycka om att lära dig nya saker och att variera självständigt arbete med teamarbete där vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål. För dig är det en självklarhet att sätta kunden i fokus och ha ett serviceinriktat arbetssätt.
C-kort och YKB och ADR är krav och du är ett föredöme i trafiken. Har du erfarenhet av branschen sedan tidigare är det värdefullt, men inget krav. Har du CE, Truckkort, hjullastarutbildning och erfarenhet av farligt avfall är det meriterande.
Vi på PreZero ser på mångfald som en av våra största styrkor och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Tjänsten är en Tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag efter överenskommelse . Placering i Gävle.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna driftledare Thomas Nordin, 0703712852
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till nyttjobb.se@prezero.com
. Märk din ansökan "Miljöarbetare Gävle"
Vi är nyfikna på vem du är och varför du söker just denna tjänst. Ansök senast den 10/12 eller redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval.
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: nyttjobb.se@prezero.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PreZero Recycling AB
Stentorpsvägen 100 (visa karta
818 41 FORSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Driftområde Gävle Jobbnummer
