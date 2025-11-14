PreZero söker miljöarbetare till Eskilstuna
2025-11-14
Vilka är arbetsuppgifterna?
Vi vill förstärka vår verksamhet i Eskilstuna med ytterligare en miljöarbetare. Vi behöver dig för att med kvalitet och god service företrädelsevis arbeta på en av våra ADR-sugbilar i Södermanland samt i mellan Sverige. Tjänsten kommer innefatta alla olika typer av ADR-sug jobb i hela vårt upptagningsområde. Vi transporterar i dagsläget nästan alla typer av farligt avfall, och vår verksamhet är i ständig utveckling.
Vad erbjuder vi dig?
Som miljöarbetare hos oss har du ett självständigt, flexibelt och varierat arbete. Vi på PreZero erbjuder en arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att både stötta din utveckling på jobbet och underlätta för dig att kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver. Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vem söker vi?
Som person är du serviceinriktad, noggrann och engagerad och möter utmaningar med en positiv attityd. Du är inte rädd för att hugga i när det behövs. Du värdesätter ordning och reda och har god förmåga att förhålla dig till periodvis hög arbetsbelastning. Du har lätt för att samarbeta och sätter kunden i fokus. Du är en problemlösare och måste kunna arbeta självständigt.
C-kort, ADR tank och YKB är ett krav. Erfarenhet av ackrediterade kontroller på oljeavskiljare och cisterner är meriterande. Att du är självgående är för oss en självklarhet, då du till största del arbetar själv.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. Placering i Eskilstuna
Vill du veta mer?
Kontakta gärna Driftledare Oscar Jansson, 073-0669509.
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till nyttjobb.se@prezero.com
. Märk din ansökan "Miljöarbetare Eskilstuna"
Vi är nyfikna på vem du är och varför du söker just denna tjänst. Ansök senast den 15/12 eller redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval.
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: nyttjobb.se@prezero.com
PreZero Recycling AB
Nystrandsgatan 31
633 46 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Driftområde Eskilstuna
