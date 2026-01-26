Prestigelös assistent med humor sökes till Upplands Väsby
God Omsorg - en del av God Assistans, bedriver avlösarservice, ledsagarservice och personllig Assistans. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vem är du?
Du får gärna vara mellan 25-40 år och du ska tala och skriva svenska flytande. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet utav personlig assistans så länge du har viljan att lära! Det är viktigt att vi klickar, jag ser gärna att du har liknande intressen som mig, eftersom vi kommer hänga hela dygn - passen är förlagda på 24 tim (med sovande jour). Med tiden kommer du lära dig när du behöver vara tillhands och när du ska hålla dig i bakgrunden.
Om mig:
Jag är en man i 30 årsåldern och bor i en egen lägenhet i Upplands Väsby. Jag har en CP-skada vilket gör att mina armar och ben inte fungerar som dina, tar mig fram med permobil och använder mänskligt stöd vid förflyttningar. Jag pratar obehindrat (ibland pratar jag kanske lite för mycket) och kan instruera dig muntligen genom moment. Som person så har jag humorn med mig i det mesta, är prestigelös och väldigt omtänksam. Jag är väldigt social och gillar när det händer saker!
Jag arbetar 70% dagtid måndag-fredag. Under tiden jag arbetar är det viktigt att du finns tillhands när jag behöver dig, exempelvis för att hälla upp kaffe eller när jag behöver klämma in ett toalettbesök mellan alla möten. Jag värdesätter flexibilitet och som personlig assistent är det viktigt att vara flexibel när saker och ting kan ske med kort varsel.
Som min personliga assistent så är du mina förlängda armar och ben då det är du som får mitt liv att rulla på.
Det är ett plus om du har körkort! Jag har en stor bil i garaget som är automatväxlad, eftersom jag gillar spontanitet är det kul att kunna hoppa in i bilen och hitta på saker när jag är ledig! Annars är musik och fotboll något som tar upp mycket av min fritid. Jag har en liten hemmastudio där jag producerar musik när tiden finns. När det kommer till fotboll så är det AIK som är mitt lag och jag är på plats varje hemmamatch och sjunger mitt lag till seger. Jag följer även Premier League och Manchester United.
AW tillsammans med vänner och kollegor är något jag sällan tackar nej till. Jag uppskattar även hemmakvällar där vi lagar mat och sjunker ner framför en bra serie. På hemmaplan så blir det en hel del FIFA eller Football manager.
Om tjänsten:
80%. Individuell lönesättning, friskvårdsbidrag. Tillträde snarast. Ersättning
