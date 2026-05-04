Pressoperatörer inom fordonsindustrin i Olofström
VÅRT ERBJUDANDE
Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Som pressoperatörer på pressavdelningen arbetar du i en maskinpark bestående av automatpressar och excenterpressar med presskapacitet på 100-1500 ton. Arbetsuppgifterna innefattar att tillverka och leverera metallprodukter enligt tydliga instruktioner och anpassade verktyg. Du arbetar självständigt som operatör för en specifik press men du får extern hjälp med att förbereda och ställa verktyg.
Arbetet innefattar även att utföra mindre reparationer, kontrollera, avsyna, packa och övervaka maskinen. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på din förmåga att kunna arbeta självständigt.
DINA KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenhet från industribranschen.
Arbetsliversfarenhet som pressoperatör, gärna inom fordonsindustrin.
Pressutbildning eller verkstadstekniskutbildning.
Har möjlighet att arbeta skift.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Jobandtalent
är ansvarsfull har god känsla för detaljer
är bekväm med ett snabbt arbetstempo
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Jobandtalent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Rekryterare kommer kontinuerligt hålla förutsättningslösa intervjuer med lämpliga kandidater för att sedan kunna presentera ut dessa till uppdrag vi får in.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7620420-1980007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 1 (visa karta
)
293 34 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9890358