Pressoperatör
Holsby Metall AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-06-09
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holsby Metall AB i Vetlanda
Tjänstebeskrivning – Pressoperatör
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, kvalitet och utveckling står i fokus? Nu söker vi engagerade press‐tekniker till vår fabrik i Holsbybrunn!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som pressoperatör blir du en viktig del av vår produktion. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med våra pressar och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och effektiv produktion.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Programmera och ställa varmpressar
Ställa in och justera pressutrustning
Förse automatpressar med material
Övervaka och operatörsbetjäna pressar
Delta i framtagning av produktionslösningar och optimering av cykeltider
Medverka i prototyputveckling och tester inför serieproduktion
Utföra dagligt underhåll av maskiner
Arbeta med kvalitetskontroller
Vi söker dig som
Har tekniskt intresse och erfarenhet av pressarbete eller liknande produktion
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i produktionen
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och förbättra våra produktionsprocesser, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jobba@holsbymetall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pressoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holsby Metall AB
(org.nr 556066-5126)
Vetlandavägen 48 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Arbetsplats
Holsby Metall AB Jobbnummer
9955036