pressgjutare till Husqvarna fabriken
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Jönköping Visa alla processoperatörsjobb i Jönköping
2025-11-17
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Är du en självgående problemlösare som gillar att jobba praktiskt och redo för nästa utmaning?
Har du tidigare erfarenhet från gjuteri branschen eller liknande industri och vill vara en del av ett härligt gäng? Då kan detta vara jobbet för dig! Just nu söker vi två gjutare till vår kund i Jönköping. I rollen som gjutare kommer du att arbeta med gjutning, rensning, smältning, slipning och kvalitetskontroller. Du kommer tillsammans med ditt skiftlag sköta driften på gjuteriet, där arbetstiden ligger på skift, både 2-skift samt natt kan förekomma. I din roll som gjutare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: Gjutning, kvalitetskontroll och processövervakning.
Vi söker dig som tidigare har jobbat som gjutare, alternativt jobbat i en tung industri.
Eftersom att du kommer jobba i ett team är det viktigt att du har en hög samarbetsförmåga, samt att språket är flytande i tal och läsförståelse. Vidare ser vi att du tänker på säkerheten och har ett tekniskt intresse. Som person är du självgående och ska kunna ta egna beslut. Du är en problemlösare och duktig på att se helheten. Du är flexibel och ska kunna arbeta fysiskt i en lite tuffare arbetsmiljö.
Viktigt för tjänsten är: Erfarenhet av processövervakning och styrsystem, säkerhetstänk samt samarbetsförmåga
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef på selam.tesfamicael@randstad.se
Välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Pressgjutning
Rensning
Smältning
Slipning
Kvalitetskontroller
Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av pressgjutning
Industriarbetare
Kan arbeta 2 skift samt natt
Problemlösare
Tekniskt intresse
Körkort är krav
Truckkort är meriterande
