Pressaregårdens äldreboende söker undersköterskor!
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2026-06-22
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorgen i Stenungsunds kommun. Hemsjukvården som utförs är lagstyrd och regleras primärt av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HsL). Med människan i fokus verkställs insatser genom bistånd till personer som har behov av hjälp och stöd i hemmet, särskilda boenden, tillfälligt behov av korttidsplats samt personlig assistans. Alla instanser i kedjan bidrar till en kvalitativ och säker vård och omsorg för våra omsorgstagare.
Det finns tre äldreboenden i Stenungsunds kommun; Tallåsen, Lövberga och Pressaregården. Denna ansökan avser Pressaregården som är ett omvårdnadsboende.
Vill du göra en betydelsefull insats? Då är du välkommen till oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar.
Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab personal och sjuksköterskor. I arbetet ingår dokumentation och att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Tjänstgöringsgraden varierar mellan 80-100%. Din arbetstid kommer att vara schemalagd på dag, kväll och helg.
Vi söker 2-3 undersköterskor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Gått Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Har god datorvana
• Behärskar svenska flytande både i tal och skrift
Vidare ser vi att du vill arbeta med utveckling och har ett lösningsfokuserat synsätt, gillar att arbeta i team där man sätter individen i centrum.
Meriterande:
• Erfarenhet inom äldreomsorg
• Goda kunskaper inom dokumentation, BPSD, IBIC och LifeCare (dokumentations programmet).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9972688