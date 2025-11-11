Pressansvarig
2025-11-11
Till kommunikationsenheten i Södertälje kommun söker vi nu en erfaren och mångsidig pressansvarig. Du arbetar strategiskt och operativt med kommunikation och pressfrågor - skapar relevant innehåll samt driver kommunikationsinsatser. Enhetens viktigaste uppgift är att genom kommunikation säkerställa medborgarnas rätt till service, insyn, god tillgänglighet och att skapa förtroende för kommunens verksamhet - men också att genom intern kommunikation stödja verksamheterna. Vi ansvarar för och samordnar kommunens övergripande kommunikation. Dessutom ansvarar vi för kommunens centrala kommunikationskanaler som externwebb, intranät, sociala medier och trycksaker. Vi ger strategiskt och operativt stöd i verksamhetsprocesser, uppdrag och projekt. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Den centrala delen av uppdraget är att vara övergripande ansvarig för kommunens pressarbete. Du planerar, samordnar och genomför insatser tillsammans med verksamhetsansvariga på de olika kontoren. Du är kontaktpunkt gentemot media och arbetar aktivt för öppenhet, transparens och förtroendefull kommunikation.
Uppdraget omfattar långsiktigt strategiskt arbete och daglig operativ hantering av pressfrågor. Du håller medieutbildningar, stöttar chefer och medarbetare i kontakt med media och kan vid särskilda behov agera talesperson i media. Du arbetar med medieanalys och mediebevakningsverktyg för att utvärdera synlighet i media. En lika viktig del av rollen är att kunna axla kommunikatörsuppdrag i pressrelaterade sammanhang. Att producera texter, intern och extern kommunikation, foto och film, planera och följa upp kommunikationsinsatser. Uppdragen varierar mellan löpande stöd och specifika projekt, du arbetar över tid med olika kontor och ämnesområden.
Vem är du?
• Du har flera års erfarenhet av att arbeta som pressansvarig i en större kommun där trycket från media bitvis är högt.
• Du har relevant utbildning, är skicklig skribent, van att hantera bredden av pressfrågor och kriskommunikation.
• Du har goda kunskaper om medielogik och omsätter den förståelsen till strategiskt och operativt stöd för våra verksamheter.
• Förmåga att formulera tydliga budskap och skapa begriplighet i komplexa sammanhang.
• Du har erfarenhet av att arbeta i olika kommunikationskanaler och anpassa budskap efter målgrupp.
• Du trivs med högt tempo och att samverka med olika verksamheter och dess chefer och medarbetare. Dina personliga egenskaper
Du är driven, kreativ och lösningsorienterad med förmåga att prioritera. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du tar ansvar och arbetar självständigt. En viktig del i rollen är att stötta nyckelpersoner inom kommunens olika verksamheter i mediakontakter. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med enskilda personer, ledningsgrupper och externa aktörer. Du har förmåga att se helheten, tänka strategiskt och samtidigt trivs du med att arbeta operativt. Arbetet innebär både snabba insatser och långsiktiga projekt. Du behöver kunna hantera parallella pressfrågor samtidigt som du planerar och driver det övergripande pressarbetet framåt. Inom enheten finns en ordinarie pressansvarig som är tjänstledig under det kommande året. Kvalifikationer
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som pressansvarig inom större kommun eller kommuner, de senaste 8 åren (med större avses minst cirka 40 000 invånare).
• Dokumenterad erfarenhet av minst 2 års operativt presskommunikationsarbete i en svensk större kommun.
• Dokumenterade erfarenhet av att ha agerat talesperson för en kommun eller kommuner i print (tidning eller webb) och filmad media.
• Dokumenterad erfarenhet av att under minst 1 år de senaste 5 åren ha stöttat ledande förtroendevalda samt tjänstemannaledningen i en större svensk kommun eller kommuner (med större avses minst cirka 40 000 invånare).
Meriterande:
• Erfarenhet av AI i den operativa kommunikatörsrollen. Beskriv, utan stöd av AI, hur du jobbat med det och vilka nyttor samt negativa sidor du ser på det. Max 1 A4 typsnitt 12.
• Erfarenhet av kommunikation via sociala medier. Beskriv, utan stöd av AI, hur du jobbat med det. Max 1 A4 typsnitt 12.
• Erfarenhet av kommunikation baserat på Klarspråk. Beskriv, utan stöd av AI, hur du jobbat med det. Max 1 A4 typsnitt 12.
• Photoshop. Beskriv, utan stöd av AI, hur du jobbat med det. Max 1 A4 typsnitt 12.
Vi erbjuder dig
Varje dag går cirka 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.
Inom enheten finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har vår hemvist i Stadshuset där vi delar personobundna arbetsplatser med varandra. I viss mån och beroende på vilken verksamhet man jobbar för, så kommer du självklart vara hos verksamheten delar av eller hela dagar. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.
Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159)
IT-chef
Jonas Knutsson jonas.knutsson@sodertalje.se 08-5230 1057 Jobbnummer
9598146