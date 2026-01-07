Prepress / Packaging Project Leader
2026-01-07
Vi söker nu en Packaging Project Leader för ett spännande konsultuppdrag hos ett internationellt bolag inom FMCG. Uppdraget är placerat i Stockholm och passar dig som har erfarenhet av förpackningsutveckling, prepress och projektledning i en regulatorisk och snabbrörlig miljö.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för att driva och koordinera packaging- och deployeringsprojekt från kravställning till färdig Good-to-Print-lösning. Du säkerställer att förpackningsspecifikationer är tekniskt genomförbara, följer gällande regelverk och möter både globala och lokala marknadskrav. Uppdraget innebär nära samarbete med flera intressenter i en internationell organisation.

Dina arbetsuppgifter
* Bedöma teknisk genomförbarhet och krav för nya och uppdaterade förpackningar
* Säkerställa att förpackningsspecifikationer följs och hantera avvikelser vid implementering
* Förbereda briefar och arbetsorder kopplade till prepress och packaging
* Säkerställa märkning, regulatorisk efterlevnad och standarder
* Samordna intressenter och bidra till effektiva processer och hög kvalitet i leveransProfil
* Akademisk examen inom exempelvis marknadsföring, företagsekonomi, teknik eller packaging design
* Minst 3-5 års erfarenhet som projektledare eller account manager, gärna inom FMCG eller operations
* Erfarenhet av prepress, grafisk produktion eller förpackningsutveckling
* God förståelse för regulatoriska krav och märkning
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs i en internationell miljö, har lätt för att samarbeta och kan hantera många parallella uppgifter samtidigt utan att tappa fokus på det viktigaste.
Praktisk information
* Omfattning: Heltid, 39 timmar/vecka
* Start: 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse
* Uppdragslängd: Till 31 januari 2027, med möjlighet till förlängning
* Placering: Stockholm
* Distansarbete: Möjlighet till upp till två dagar/vecka efter introduktionsperiod
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på att leverera kvalificerade konsulter och chefer till både privata och offentliga verksamheter. Vi kombinerar djup affärsförståelse med ett starkt nätverk av specialister och hjälper våra kunder att lösa både tillfälliga och långsiktiga kompetensbehov.
