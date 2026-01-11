Prepp Kockar till Fiskekajen i Båstad 2026
2026-01-11
Upptäck det fantastiska säsongslivet och skapa minnen för livet! Vi är nu ute efter att stärka upp vårt team på restaurang Fiskekajen inför sommaren och är på jakt efter några vassa kockar som är sugna på en sommar i fantastiska Båstad med start till midsommar. Vi letar efter dig med stort hjärta och passion för råvaror och matlagning och som gillar att det är full fart. För att du ska trivas hos oss så behöver du vara självgående, ansvarstagande och prestigelös. Du uppskattar när det är varmt och mycket att göra. Du är social och älskar gästkontakt då du träffar våra härliga gäster i luckan på jobbet. Fiskekajen är den restaurangen i Båstad hamn som hanterar flest gäster på en dag, vi kan servera över 1000 gäster en solig dag, men det är också ett fantastiskt koncept och en arbetsplats som lär dig en massa varje dag. Som säsongsanställd hos oss blir du en del av ett team med en unik sammanhållning, det är därför många i personalen återkommer säsong efter säsong. Vi är anslutna till Visita, erbjuder friskvård och vi har grymt god personalmat. Vi söker drivna, engagerade och positiva personer, gärna med boende i eller i närheten av Båstad och med erfarenhet av att jobba i kök. Är du en av stjärnorna vi söker inför sommaren 2026? Sök nu direkt! www.bastadhamnrestauranger.nu
Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, Bahia och Bahia Lounge. Kolla även in våra Instagram @badkrukanbeachclub @fiskekajen @bahia_bastad Ersättning
