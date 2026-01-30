Premiumrådgivare till Jönköping eller Linköping
Swedbank AB / Bankjobb / Jönköping Visa alla bankjobb i Jönköping
2026-01-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på Premiumaffären inom Swedbank? Nu söker vi en Premiumrådgivare med placeringsort Jönköping eller Linköping. Har du erfarenhet av helhetsrådgivning och drivs av affärer men även av att bygga och vårda kundrelationer? Då är du den vi söker!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Erbjuda bästa proffesionellt bemötande och affärsmässig service till Swedbanks Premiumkunder.
Arbeta fokuserat mot ett av bankens mest prioriterade kundsegment.
Arbeta proaktivt för att utveckla din kundbas.
Ansvara för att förvalta en befintlig kundbas samt förädla denna genom ett proaktivt och strukturerat arbetssätt.
Erbjuda finansiell helhetsrådgivning till primärt privatkunder.
Bli en del av ett team med drivna och trevliga kollegor inom premiumgruppen samt ha ett nära samarbete med kollegor inom SBV, Private Banking, företag och försäkringsspecialister.
Bredda och fördjupa din kompetens, arbeta med självledarskap och bidra till enhetens gemensamma resultat.
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetensen, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivarlicens, Swedsec Bolån och Försäkringsdistributionsrätt Liv Privat (IDD)
En stark vilja och förmåga att proaktivt ta in nya kunder, både externt och internt. Du trivs med att ta kontakt, och telefonen är ditt främsta arbetsverktyg
Ett starkt eget driv och ta egna initiativ för att nå en hög kundnöjdhet
En mycket god förmåga att utveckla kundrelationer och affärer över tid
Hög kompetens att inventera och analysera kundens totala privatekonomi samt förstå och tolka kundens behov
Minst två års erfarenhet av pension-, spara-, försäkra- och kreditaffären
Vara en lagspelare, ha lätt för att samarbeta med kollegor och värderar teamets framgång lika mycket som din egen
Vara social, nyfiken, resultatfokuserad och hålla en hög servicenivå gentemot kunder
God förmåga att förhandla om priser och villkor
God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC)
God regelefterlevnad avseende rådgivningsdokumentation
Ha en serviceinriktad och kvalitetsmedvetenhet arbetsstil, vara strukturerad, affärsmässig, lösningsorienterad och relationsskapande
God muntlig och skriftlig framställning
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
arbeta tillsammans med fantastiska kollegor. Vi arbetar nära varandra för att på bästa sätt hjälpa våra kunder, skapa hög kundnöjdhet och bidra till Swedbanks starka position i samhället. Hos oss är affärsdriv, kundfokus och ett prestigelöst samarbete avgörande framgångsfaktorer.
Vi drivs av att skapa affärer och nöjda kunder - och vi vet att arbetsglädje, gemensamt ansvar och ett öppet klimat gör skillnad. Här får du utvecklas och utmanas i ditt dagliga arbete, där självledarskap och egna initiativ är en naturlig del av rollen. En viktig del av arbetet är att proaktivt identifiera och skapa nya kundmöjligheter, både internt och externt. Du trivs med att ta kontakt med nya kunderför att bygga relationer, boka möten och driva affärer framåt.
Hos oss får du stor frihet att påverka din vardag och din egen utveckling. Samtidigt finns teamet vid din sida - vi stöttar, coachar och arbetar tillsammans mot samma mål: att leverera en positiv, professionell och unik upplevelse för våra kunder." Åsa Markgren, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-02-22.
Placeringsort: Jönköping eller Linköping
Rekryterande chef: Åsa Markgren, 011 - 19 91 63
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-25460-18269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Hoppets Torg 4 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9714466