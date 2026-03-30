Premiumrådgivare

Har du erfarenhet av helhetsrådgivning och en passion för affärer och att bygga kundrelationer? Vill du arbeta i ett relationsbyggande uppdrag som kräver affärsmässighet och serviceinriktat arbetssätt för att överträffa kundernas högt ställda förväntningar? Då är du den vi söker!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks Premiumkunder som du ansvarar för.
Arbeta fokuserat mot ett av bankens mest prioriterade kundsegment.
Ansvara för att ta över en befintlig kundbas samt förädla denna genom ett proaktivt och strukturerat arbetssätt, Självklart prospekterar du även på nya kunder.
Erbjuda finansiell helhetsrådgivning till primärt privatkunder men även företagskunder.
Bli en del av ett team med drivna och trevliga kollegor inom premiumgruppen samt ha ett nära samarbete med kollegor inom SBV, Private Banking, företag och försäkringsspecialister.
Bredda och fördjupa din kompetens, arbeta med självledarskap och bidra till enhetens gemensamma resultat.
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetensen, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivarlicens, Swedsec Bolån och Försäkringsdistributionsrätt Liv Privat (IDD).
Ha ett starkt eget driv och ta egna initiativ för att nå en hög kundnöjdhet.
En mycket god förmåga att utveckla kundrelationer och affärer över tid.
Hög kompetens att inventera och hantera kundens totala privatekonomi samt läsa och förstå kundens behov.
Minst två års erfarenhet av pension-, spara-, försäkra- och kreditaffären.
Vara en lagspelare, ha lätt för att samarbeta med dina kollegor och att du strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Vara social, nyfiken, resultatfokuserad och hålla en hög servicenivå gentemot kunder.
God förmåga att förhandla om priser och villkor.
God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC).
Behärskar skatter och juridik avseende privatekonomi.
Regelefterlevnad avseende rådgivningsdokumentation.
Serviceinriktning, kvalitetsmedvetenhet, struktur i ditt arbete, affärsmässighet samt vara lösningsorienterad och relationsskapande.
God muntlig och skriftlig framställning.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• bli en del av ett härligt team med ett uppdrag som gör skillnad. Du kommer att få möjlighet att utvecklas och jobba tillsammans med professionella kollegor. Vi hjälper våra kunder på bästa möjliga sätt och självledarskap är en naturlig del av din vardag. Jag förväntar mig att du är öppen, enkel och omtänksam samt har en stort eget driv att skapa mervärde för våra kunder och vill göra affärer. Jag uppskattar egna initiativ från mina medarbetare, vilket kommer att ge dig en stor frihet att påverka din vardag och din utveckling. Tillsammans är vårt uppdrag att växa i vår affär, stärka kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället. Tillsammans gör vi skillnad." Therese Sivertsson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-04-11. Placeringsort: Höllviken Rekryterande chef: Therese Sivertsson, 040-242740
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
