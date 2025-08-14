Premium Hälsan söker gruppträningsinstruktör
2025-08-14
Älskar du att motivera och inspirera andra? Brinner du för träning och vill sprida träningsglädje? Då kan du vara den vi söker till vårt gruppträningsteam!
Som gruppträningsinstruktör hos Premium Hälsan är din viktigaste uppgift att inspirera och engagera deltagarna på deras nivå. Du leder roliga och utmanande pass som hjälper våra medlemmar att utvecklas, känna sig starkare och må bättre.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö med engagerade och positiva kollegor.
Möjlighet att utvecklas och växa inom gruppträning.
Tillgång till en av Sveriges bästa friskvårdsanläggningar.
Chansen att sprida träningsglädje och göra skillnad för våra medlemmar.
Vem kan ansöka?
Du är minst 18 år.
Du tror på träningens positiva inverkan på människors liv.
Du gillar att motivera och inspirera andra.
Du tycker om att se människor lyckas med sin träning.
Erfarenhet av att leda gruppträning är meriterande, men inget krav - vi värdesätter engagemang och vilja att utvecklas!
Låter det som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt härliga team på Premium Hälsan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: kinna@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör". Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
(org.nr 556972-1938)
Kinnamarksvägen 1 (visa karta
)
511 54 KINNA Arbetsplats
Premium Hälsan Kinna Jobbnummer
9459295