Prefab väggtillverkning i Bollebygd
2025-08-08
QwickWork söker nu betongarbetare till prefab-fabrik i Bollebygd. Vår kund tillverkar avancerade väggar där VVS, el samt isolering ingår i vägg strukturen samt att fasaden kan variera i olika avancerade former. Du kommer utifrån ritningar att arbeta att sätta form, armering och gjutning av avancerade prefabricerade betongväggar.
Efter gjutningen krävs viss efterbearbetning. Du kommer att arbeta vid ett gjutbord med ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid armering/betong samt ritnings läsning.
2-4 års erfarenhet av prefab eller motsvarande betongerfarenhet
