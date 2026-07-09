Precisionstekniker inom elektronik | Senior | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-09
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Är du tekniskt skicklig, noggrann och van vid arbete med finmekanik och elektroniska komponenter? Vi söker nu en senior precisionstekniker inom elektronik för ett längre uppdrag i Stockholm. Tjänsten passar dig som vill arbeta med montage, provning och förbättring av elektroniska produkter i en kontrollerad och kvalitetsdriven miljö.
För denna tjänst behöver du vara medborgare i ett NATO-land och kunna genomgå samt godkännas i en säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som senior precisionstekniker ansvarar du för avancerat monteringsarbete, felsökning och optimering av produktionsprocesser. Du utför lödning, komponentmontering, justeringar och sluttester samt dokumenterar ditt arbete enligt gällande rutiner och kvalitetskrav. Rollen innebär även att vägleda och stödja mindre erfarna kollegor och delta i förbättringsprojekt för att höja produktkvalitet och effektivitet.
Utföra precisionsmontage och lödning av små elektroniska komponenter.
Genomföra funktionstester, mätningar och slutkontroller enligt specifikationer.
Felsöka och åtgärda elektroniska fel samt dokumentera avvikelser.
Delta i utveckling och implementering av arbetsinstruktioner och förbättringsinitiativ.
Handledarskap för tekniker och bidra till kunskapsöverföring i teamet.
Säkerställa ordning, säkerhet och efterlevnad av 5S och andra kvalitetsrutiner.
Om dig
Vi söker en självgående och strukturerad person med hög precision i hantverket och starkt fokus på kvalitet. Du trivs med problemlösning, tar ansvar för ditt arbete och kommunicerar tydligt med kollegor och andra avdelningar. Erfarenhet av att arbeta i produktionsmiljö och vana att dokumentera enligt formella system är meriterande.
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och problemlösningsorienterad
Initiativtagande och ansvarstagande
God samarbetsförmåga och kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Formell kompetens
Utbildning inom elektronik, el eller motsvarande erfarenhet.
Flera års erfarenhet av precisionsmontage, lödning (inkl. mikrolödning) och felsökning av elektroniska kretsar.
Erfarenhet av att använda mätinstrument som oscilloskop, multimeter och frekvensmätare.
God datorvana och erfarenhet av att dokumentera i system (t.ex. arbetsordrar, kvalitetsdokument).
Flytande engelska (arbetsspråket är engelska). Svenska förekommer i kommunikationen mellan kollegor.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med SMD-monteringsutrustning och momentverktyg.
Kännedom om IPC-standarder eller motsvarande kvalitetsstandarder.
Erfarenhet av ritningsläsning och mätmetoder för mekanisk precision.
Som en av oss
Som bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning och försäkringar samt anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får en konsultchef som stöttar dig under uppdraget och arbetar för din trivsel och utveckling.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi hjälper dig att hitta rätt uppdrag och utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare på bemanning.stockholm@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044990-2094347". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9998066