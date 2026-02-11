Prästängsskolan söker ämneslärare 7-9 i NO
Eksjö Kommun / Grundskollärarjobb / Eksjö Visa alla grundskollärarjobb i Eksjö
2026-02-11
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Prästängsskolan är högstadieskolan i centrala Eksjö där auditoriet tillsammans med elevcafeteria och skolbibliotek bildar entré och mittpunkt. Skolmiljön har byggts upp utifrån ledorden trygg, tillåtande, uppmuntrande, utvecklingsbenägen och samarbetande. Det relationella arbetet är därför i fokus. Att vi alla samverkar för elevernas bästa är något som kännetecknar arbetet på skolan. Alla elever upplever delaktighet i sitt lärande då de formativt undervisas av professionella lärare för att nå läroplanens samtliga mål. Parallelläggning av ämnen möjliggör flexibilitet kring undervisningen, som anpassas efter elevernas olika kunskaper och erfarenheter. För att alla elever ska lyckas arbetar vi med det kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag och på skolnivå. Skolans elevhälsoteam är en god resurs på alla nivåer. Att testa nytt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utvärdera vad det har för effekt på elevernas lärande ser vi som en viktig framgångsfaktorPubliceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare med en nyfikenhet och vilja att bli ännu bättre tillsammans med andra. Du är en tydlig ledare som skapar förtroendefulla relationer. Du kommer att vara en del av det samarbetande lärarlaget på skolan. Utifrån den gemensamma planeringen utformar du undervisningen tillsammans med eleverna i dina grupper. Det formativa arbetssättet är något vi gemensamt på skolan har fokus på att utveckla. Kvalifikationer
Du har examen och lärarlegitimation.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som månar om att bygga relationer, tycker om att samarbeta och som har förmåga att ha struktur på ditt arbete.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305513-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor Prästängsskolan
Stellan Johnsson stellan.johnsson@eksjo.se 0381-364 72 Jobbnummer
9735750