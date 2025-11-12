Präst till samarbetskyrkan Högstorp, Växjö
Växjö Pastorat / Prästjobb / Växjö Visa alla prästjobb i Växjö
2025-11-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Är du en präst som tillsammans med en engagerad församling och arbetslag längtar efter att möta människor i alla åldrar och få se Guds rike växa i Växjö? Då är du den vi söker till Högstorps samarbetskyrka! Här har nya frön planterats och vi söker nu någon som vill värna om församlingens tillväxt.
Högstorps kyrka är sedan 2023 den nya platsen för samarbetskyrkan i Växjö mellan EFS och Svenska kyrkan. Kyrkan ligger i ett villaområde ett stenkast från staden. Sedan flytten har vi sett en tillväxt i församlingslivet. Detta ger stora möjligheter att tillsammans med församlingen fortsätta utveckla en god miljö för att den personliga tron på Jesus ska växa. Vi vill att Högstorps kyrka ska vara en livlig kyrka som kännetecknas av att alla åldrar känner sig välkomna och sedda här, söndag som vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Här har nya frön planterats och vi söker nu någon som vill värna om församlingens tillväxt med många barn och unga. Du kommer att arbeta i Högstorps kyrka för att där bygga församlingslivet i samarbetskyrkan. Arbetslaget i Högstorps kyrka består, förutom dig, av kantor, pedagoger och vaktmästare och många ideella medarbetare. Du är också en del av Östra området inom Växjö pastorat där du kommer att arbeta med sedvanliga prästuppgifter såsom kyrkliga handlingar, konfirmander och gudstjänster. Du är en samlande kraft för arbetslaget och leder, inspirerar och stödjer ideella medarbetare och kyrkvärdar. Du är även adjungerad till EFS-föreningens styrelse och ingår i kyrkans verksamhetsutskott.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Vi söker dig som vill jobba över generationsgränser tillsammans med en engagerad församling och arbetslag. Du är prästvigd i Svenska kyrkans ordning med god kännedom om och intresse för EFS. Erfarenhet av att arbeta i en samarbetskyrka är meriterande. Du tycker om att möta människor i alla åldrar, tycker att predikan är viktig och trivs med att arbeta med konfirmander.
Stor vikt kommer vi att lägga vid god samarbetsförmåga, att du bygger och utvecklar goda relationer, samt att du är lyhörd och värdesätter andras engagemang. Du har pedagogiska ledaregenskaper och kan skapa engagemang och delaktighet samtidigt som du är drivande.
Fakta om tjänsten
Komministertjänst, tills vidare, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
I samband med rekryteringen begärs utdrag från belastnings- och misstankeregistret.
Körkort B och tillgång till egen bil krävs.
Stor vikt läggs vid personliga kvalifikationer. Rekryteringen sker löpande.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo/jobba-hos-oss
För vidare information om EFS missionsförening i Växjö, se hemsidan www.efsivaxjo.se Ersättning
25e varje månad, fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Kontakt
Facklig företrädare för KyrkA
Madelene Grunnesjö madelene.grunnesjo@kyrka.se Jobbnummer
9600255