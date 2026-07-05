Präst till Lundby församling, Göteborg
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2026-07-05
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Vi söker dig som är trygg i kyrkans tro och tradition och vill arbeta i ett kreativt arbetslag som värdesätter samarbete, öppenhet och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Du blir en del av Brämaregårdens arbetslag, ett arbetslag med omkring tio personer som värdesätter samarbete, öppenhet och arbetsglädje. Beroende på aktiviteter, arbetar vi tillsammans eller enskilt, ett arbetssätt som byggs av tillit till varandras förmågor och ansvar. I Brämaregårdens arbetslag arbetar vi med att på allvar och med nyfikenhet prata om Bibelns budskap genom många olika uttryckssätt, för att möta människor där de befinner sig. Här finns engagemang för att tänka och prova nytt och samtidigt stå stadigt i kyrkans tro och tradition. Det finns en längtan efter att hitta nya former i arbetet kring barn och familj och i det kommer du att vara en viktig del tillsammans med pedagog och musiker.
Du kommer oftast arbeta i och runt Brämaregårdens kyrka och Toleredskyrkan men även i gemensamma uppdrag och aktiviteter i hela Lundby församling, som till exempel konfirmander, sorgegrupp och kyrkliga handlingar.
Om dig
Vi söker dig som vill vara präst nära människors liv – i mötet, i gudstjänsten och i vardagen och har en vilja att göra evangeliet levande och relevant i vår tid. Du kommer att möta människor i livets alla skeden – från dop till begravning – och i vardagen däremellan. Det innebär både djup och bredd i uppdraget, och en verklig närhet till dem vi som församling är till för. I detta bidrar du med din kompetens i olika delar av verksamheten och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra oavsett roll. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och gemensamt med andra, där du tar ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du bidrar till helheten och till ett gott arbetsklimat.
För att lyckas i uppdraget tror vi att du...
• uppskattar att möta församlingen i söndagens gudstjänst och samtidigt är nyfiken på att utforska nya sätt att möta människor vid olika tillfällen.
... trivs med och har förmåga att möta människor i olika åldrar med skiftande bakgrund och lockas av att arbeta med barn och familj och deras livsfrågor.
... är prestigelös och uppskattar att arbeta tillsammans med andra professioner.
... ser församlingens arbete ur ett helhetsperspektiv.
... är präst i Svenska kyrkan, förankrad i Svenska kyrkans liv och tradition, samt delar Lundby församlings värdegrund.
... är trygg med att använda digitala verktyg, som t.ex. Microsoft 365.
Om Lundby församling
Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg. Här blandas människor som är hisingsbor sedan flera generationer med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar; alla bär med sig sina kulturer, religioner och språk.
Det byggs nya storstadsmiljöer, inflyttningen är omfattande, och skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar är stor. Denna mångfald återspeglas i församlingens verksamhet, när vi arbetar för att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser, där människor kan möta sig själva, möta andra och möta Gud. Hos oss har såväl hbtqia+- och integrationsperspektiven som andra samhällsfrågor en självklar plats. Församlingen har cirka 60 anställda fördelade på sex arbetslag.
Läs gärna mer om vår församling i församlingsinstruktionen (https://www.svenskakyrkan.se/lundby/nyheter/ny-forsamlingsinstruktion)
och på hemsidan. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt Anställningstyp/arbetstider
/Lön:
Heltid/Tillsvidare/Månadslön
Sista dag att ansöka är 25 augusti 2026
Intervjuer genomförs preliminärt 2 september
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Via e-post
E-post: lundby.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Präst dnr. F 2026-0280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby församling
(org.nr 252004-3288), https://www.svenskakyrkan.se/lundby
Hisingsgatan 26 (visa karta
)
417 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Brämaregårdens Kyrka Kontakt
facklig kontaktperson, Vision
Lars Svernling lars.svernling@svenskakyrkan.se 0523-668410 Jobbnummer
9992820