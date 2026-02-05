Präst till Limhamns församling - Halvtid
2026-02-05
Vi söker en präst på 50% till Limhamns församling med utgångspunkt i Bunkeflo Strandkyrka. Arbete i hela församlingen och även andra församlingar inom pastoratet (Svenska Kyrkan i Malmö) kan förekomma. Gemensamt strävar vi efter att vara en församling som är relevant för människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Limhamns församling ska vara ett sammanhang där den enskilde möter människor, sig själv och Gud.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar varierande arbetsuppgifter inom kyrkans kärnverksamhet i nära samarbete med övriga medarbetare och församlingsmedlemmar. Här finns både möjlighet och förväntan att du som präst vill vara med och utveckla verksamheten.
Ledande ansvar för gudstjänster och kyrkliga handlingar
Församlingsvård i form av själavårdande samtal, bikt och hembesök.
Bidra aktivt i församlingens kommunikation och samverkan med samhället
Kvalifikationer
Du är en kristuscentrerad predikant, liturgiskt och ekumeniskt medveten och förankrad i Svenska kyrkans tro, lära och liv.
Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
God erfarenhet av arbete i församlingsverksamhet
Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med människor i alla åldrar
Vana att arbeta både självständigt och i team
Digital kompetens och vana att använda IT i dagligt arbete
Vi erbjuder dig
En bedjande, lovsjungande församling som längtar efter att höra Guds ord.
En meningsfull arbetsvardag där du gör skillnad för människor varje dag.
En inkluderande arbetsmiljö där öppenhet, mångfald och tillgänglighet är självklarheter
Förmåner som främjar balans och välmående
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Tjänstgöringsgrad: 50% Tillträde: 1 april eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 22 februari
Ansökan och kontakt
Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:
CV
Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande
Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Kopia på Prästbrev
Övriga betyg som är relevanta för tjänsten.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Adam Hirshals Illi, biträdande församlingsherde i Limhamns Församling, på 070-274 61 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7160070-1825896". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Pastorat
(org.nr 252003-1051), https://svenskakyrkanmalmo.teamtailor.com
Fiskehamnspromenaden (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö Jobbnummer
9724947