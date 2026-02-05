Präst till Limhamns församling - Halvtid

Malmö Pastorat / Prästjobb / Malmö
2026-02-05


Vi söker en präst på 50% till Limhamns församling med utgångspunkt i Bunkeflo Strandkyrka. Arbete i hela församlingen och även andra församlingar inom pastoratet (Svenska Kyrkan i Malmö) kan förekomma. Gemensamt strävar vi efter att vara en församling som är relevant för människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Limhamns församling ska vara ett sammanhang där den enskilde möter människor, sig själv och Gud.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar varierande arbetsuppgifter inom kyrkans kärnverksamhet i nära samarbete med övriga medarbetare och församlingsmedlemmar. Här finns både möjlighet och förväntan att du som präst vill vara med och utveckla verksamheten.

Ledande ansvar för gudstjänster och kyrkliga handlingar

Församlingsvård i form av själavårdande samtal, bikt och hembesök.

Bidra aktivt i församlingens kommunikation och samverkan med samhället

Kvalifikationer
Du är en kristuscentrerad predikant, liturgiskt och ekumeniskt medveten och förankrad i Svenska kyrkans tro, lära och liv.

Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning

God erfarenhet av arbete i församlingsverksamhet

Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med människor i alla åldrar

Vana att arbeta både självständigt och i team

Digital kompetens och vana att använda IT i dagligt arbete

Vi erbjuder dig
En bedjande, lovsjungande församling som längtar efter att höra Guds ord.

En meningsfull arbetsvardag där du gör skillnad för människor varje dag.

En inkluderande arbetsmiljö där öppenhet, mångfald och tillgänglighet är självklarheter

Förmåner som främjar balans och välmående

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Tjänstgöringsgrad: 50% Tillträde: 1 april eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 22 februari
Ansökan och kontakt
Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:

CV

Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande

Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Kopia på Prästbrev

Övriga betyg som är relevanta för tjänsten.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Adam Hirshals Illi, biträdande församlingsherde i Limhamns Församling, på 070-274 61 88

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7160070-1825896".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Pastorat (org.nr 252003-1051), https://svenskakyrkanmalmo.teamtailor.com
Fiskehamnspromenaden (visa karta)
211 18  MALMÖ

Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö

Jobbnummer
9724947

