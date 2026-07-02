Präst till Långsele och Helgum
Sollefteå Pastorat / Prästjobb / Sollefteå Visa alla prästjobb i Sollefteå
2026-07-02
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Församlingspräst till Långsele och Helgums församlingar
Bygg kyrka, gemenskap och framtid – i hjärtat av Ångermanland.
Vill du vara med och forma framtidens kyrka i en levande landsbygd?
Hos oss får du en tjänst där relationer, gudstjänstliv och församlingsutveckling står i centrum. Du blir en viktig del av människors vardag och får arbeta nära engagerade ideella, församlingsråd, kyrkvärdar och kollegor.
En unik möjlighet
År 2027 firar Långsele kyrka 200 år. Under jubileumsåret vill vi fylla kyrkan med gudstjänster, musik, kultur och mötesplatser. Här får du möjlighet att vara med och skapa ett jubileum som stärker både kyrkan och bygden.
Ett uppdrag med stora möjligheter
Vi söker dig som vill utveckla gudstjänstlivet och skapa mötesplatser där människor kan växa i tro och gemenskap. Hos oss finns stor frihet att forma delar av tjänsten utifrån dina gåvor och hjärtefrågor.
I uppdraget ingår bland annat att:
fira gudstjänster och kyrkliga handlingar
utveckla gudstjänstlivet tillsammans med församlingarna
arbeta med barn, unga och konfirmander
erbjuda själavård och hembesök
leda och inspirera ideella medarbetare
Hos oss får du
stor frihet att utveckla gudstjänstlivet
möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten
engagerade ideella och stark lokal förankring
ett arbetslag präglat av samarbete, tillit och arbetsglädje
goda möjligheter till fortbildning och utveckling.
Vi söker dig
Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och vill vara en närvarande präst som bygger relationer, inspirerar människor och utvecklar församlingens liv. Du trivs med både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor och ideella.
B-körkort är en förutsättning.
Om Sollefteå pastorat
Sollefteå pastorat omfattar tolv församlingar i hjärtat av Ångermanland. Här finns närhet mellan människor, starka lokala gemenskaper och ett pastorat som ger stort förtroende att utveckla kyrkans uppdrag.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Sollefteå pastorat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkvägen 18 (visa karta
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881 34 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Charlotte Odelberg 0620-83536 Jobbnummer
9989367