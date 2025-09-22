Präst till Hyllie församling
Svenska kyrkan Malmö består av 6 församlingar och 21 kyrkor. Här finns även en kyrkogårdsförvaltning och stödfunktioner såsom HR, IT, ekonomi, kommunikation och fastighet. Sammanlagt är vi ca 500 anställda samt många ideella och förtroendevalda.
Svenska kyrkan Malmö befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Vi formar framtidens kyrka i en snabbt växande storstad med landets yngsta befolkning, där 50% av invånarna är mellan 0-35 år. Utmaningarna i Malmö är stora samtidigt som möjligheterna är många. Med Malmö universitet, Öresundsbron, innovationer inom arkitektur, kultur och företagande, är Malmö en stad i framkant. Här finns också segregation och utanförskap och behovet av livstolkning och växande i tro och tillit är stort.
Är du präst och vill göra skillnad - både innanför och utanför kyrkans rum?
Nu har du en unik chans att göra skillnad i Hyllie församling som innebär ett arbete med variation, kreativitet, tradition och utrymme - i en öppen församling med stort ideellt engagemang, i ett arbetslag med hjärtat i församlingsarbetet som hjälps åt med en självklar välvilja. Är du prästvigd i Svenska kyrkan, längtar efter att göra skillnad, då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi söker dig som vill vara en del av ett levande församlingsliv där mötet med människor står i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett - med gudstjänster, själavård, undervisning och med konfirmander. Allt med ett tydligt diakonalt perspektiv och en vilja att nå ut i samhället."
Du har en öppenhet för mångfald och en förmåga att möta människor i alla åldrar och livssituationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i team och bär på en längtan att förmedla Guds kärlek, ingjuta hopp och framtidstro.
Vi består av Hyllie kyrka, S:t Mikaels kyrka och The Room, och är belägna i ett av Malmös mest expansiva områden, nära Emporia och Hyllievång. Församlingen sträcker sig också över områden med större sociala utmaningar, såsom Kroksbäck och Holma. Diakoni och musik är en central del av vårt arbete och vår gemenskap.
Vi är en församling som har ett stort engagemang i att utveckla och tänka framåt inom våra viktiga fokusområde som barn och unga och vårt stora diakonala område. Mitt i Hyllie centrum finns The Room, där vi vill erbjuda en öppen mötesplats där människor får växa i sin tro och ta del av en kärleksfull gemenskap.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:
• Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande
• Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut
• Kopia på Prästbrev
• Övriga betyg som är relevanta för tjänsten. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Pastorat
(org.nr 252003-1051), https://svenskakyrkanmalmo.se/lediga-tjanster/ Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö Jobbnummer
9519850