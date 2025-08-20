Präst till Fosie församling, Malmö pastorat
Svenska kyrkan Malmö befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Vi håller på att forma framtidens kyrka i en snabbt växande storstad med landets yngsta befolkning, där 50% av invånarna är mellan 0-35 år gamla.
Utmaningarna i Malmö är inte fler än möjligheterna, som en av två "huvudstäder" i Öresundsregionen är Malmö en stad i framkant. Malmö är en speciell plats där många olika religioner lever sida vid sida, i en stad utan förorter. Behovet av livstolkning och växande i tro och tillit är därför stort.
Nu söker vi en präst till en av våra sex församlingar i pastoratet: Fosie församling. I Fosie församling bor människor med olika kulturell bakgrund och religiös tillhörighet. Mycket av församlingens arbete sker i samverkan med andra och bjuder på nya och spännande utmaningar och möjligheter. Församlingen arbetar brett, både med nya sätt att vara kyrka, tillsammans med andra, och också med tex. andlig fördjupning och gudstjänstutveckling. Församlingen ingår i FBHO-nätverket (Framtiden Bor Hos Oss) och har ett utpräglat diakonalt perspektiv och våra prioriterade områden är samverkan, diakoni samt barn och unga.
Vad innebär tjänsten?
I Fosie församling arbetar vi gärna tillsammans, för att stärka kompetens och öka kreativitet. Våra team består av präster, musiker, församlingspedagoger och diakoner. Som präst hos oss ingår du i vårt team för utåtriktat och nätverkande arbete, samt vårt team för konfirmand och ungdom. Helgtjänstgöring samt sedvanliga kyrkliga handlingar ingår också i tjänsten.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är prästvigd. Du är kreativ och strukturerad och gillar att vara med och driva utveckling och förändring. Vi söker en lagspelare som gillar att arbeta i team och som vill vara med och bygga församling.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid 38,25 h/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:
• CV Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande
• Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut
• Kopia på Prästbrev
• Övriga betyg som är relevanta för tjänsten. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Pastorat
(org.nr 252003-1051), https://svenskakyrkanmalmo.se/lediga-tjanster/ Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö Kontakt
Facklig företrädare Vision
Peter Åsvik peter.asvik@svenskakyrkan.se 040-279036 Jobbnummer
9467104