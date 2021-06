Präst 100 % - Husby-Rekarne O Näshulta Pastorat - Prästjobb i Eskilstuna

Husby-Rekarne O Näshulta Pastorat / Prästjobb / Eskilstuna2021-06-30Vi är ett pastorat i Sörmland, strax söder om Eskilstuna som består av både villaområden och landsbygd. Tjänsten kräver därför B-körkort.I pastoratet bor drygt 5200 invånare (64 % kyrkotillhöriga). Vi har ett aktivt och varierat gudstjänstliv med många förrättningar (framförallt vigslar och dop sommartid). Ett annat kännetecken är musik- och körverksamheter vilket präglar vårt gudstjänstliv och invånarnas relation till kyrkan.Pastoratet har två kyrkor, en i vardera församling, Husby-Rekarne och Näshulta kyrkor. I Husby-Rekarne församling ligger också Kristinelunds församlingshem i Skogstorp, vår vardagskyrka med tillhörande kapell där de flesta av våra verksamheter äger rum. Dessutom finns två församlingsgårdar intill båda kyrkor.Du kommer tillsammans med vår pedagog ansvara och kontinuerligt arbeta med framförallt konfirmander, men också med barn och unga i våra familjegudstjänster samt andra sammanhang. Vi har ett gott samarbete med skolorna här, en relation som är viktig då vi möter flertalet elever i våra olika verksamheter (utöver konfirmander även barnkörer, kyrkfritids, påsk- och julvandringar, babyrytmik m.m.)Allt vi gör som kyrka på orten handlar om att bygga relationer med människor. Vi har högt i tak, involverar ideella krafter, samt har en mängd seniorverksamheter, likaså onsdagsluncher med inledande andakt. Andra inslag har varit fördjupningsstudier, retreat och pilgrimsvandringar, även om de flesta vuxenverksamheter legat på is p.g.a. pandemin.Därför ser vi fram mot en nystart tillsammans med dig inför höstterminen!Vi är ett litet arbetslag, tolv fasta medarbetare (kyrkogårdspersonal inräknad), och har perioder med högt tempo och många bollar i luften. Vi söker därför dig som är flexibel och som både kan arbeta självständigt, men också i team.För att säga något om vår teologiska prägling har nämnts att vi har högt i tak, men samtidigt söker vi dig som känner sig trygg i svenska kyrkans tro och liv. Sett till våra gudstjänster uttrycker vår församlingsinstruktion att: Söndagens högmässa är pastoratets nav och livskälla. Likaså strävar vi efter att vara en växtplats för den kristna tron för alla oavsett ålder - alla våra verksamheter syftar till detta, vidare att utöver våra gudstjänster: ska även vår övriga undervisning utgå från: Bibeln, betydelsen av Jesus Kristus, kyrkoåret, kyrkans tradition och historia samt individens egna livsfrågorVarmt välkommen att skicka in din ansökan (personligt brev med CV och referenser) senast 15 augusti till:eller per post tillHusby-Rekarne och Näshulta församlingar, Kyrkvallen635 18 Husby-RekarneIntervjuer kan komma att ske fortlöpande.För frågor eller kontakt: Patrik Skantze, kyrkoherde patrik.skantze@svenskakyrkan.se eller 0730-949281Facklig representant: Kyrkans akademikerförbund, Stockholm forhandlingsavdelningen@kyrka.se , 08-44185602021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-15Husby-Rekarne O Näshulta PastoratKyrkvallen Ryningsberg63518 Husby-Rekarne5839021