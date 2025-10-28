Praktiskt lagd tekniker till Avloppsservice AB
Vi på Avloppsservice är ett familjeägt fullserviceföretag med över 25 års erfarenhet i branschen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom en växande teknikbransch där kvalitet, laganda och yrkesstolthet står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig med en praktisk ådra och erfarenhet från en teknisk eller hantverksbaserad bransch - exempelvis som mekaniker, VVS-tekniker, byggarbetare eller liknande. Det viktigaste för oss är inte din specifika yrkesbakgrund utan din vilja att lära och dina praktiska färdigheter.
Vi söker dig som:
• Är positiv, handlingskraftig och ansvarsfull
• Har B-körkort (C-körkort är meriterande)
• Erfarenhet av praktiskt yrke
• Har god servicekänsla och arbetsmoral
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skriftOm tjänsten
Som tekniker hos oss arbetar du uteslutande med flexibelt foder (strumpmetoden) för att renovera avloppssystem i och kring fastigheter. Du ansvarar för att genomföra relining från start till mål - från förberedelser och installation till uppföljning och återställning. Arbetet är delvis självständigt men utförs till stor del i nära samarbete med ditt team, där ni tillsammans äger hela processen. Rollen innefattar även kamerainspektioner före och efter installation, dokumentation av arbetet samt kundkontakt på plats. Arbetet är i huvudsak förlagt till vardagar, med majoriteten av våra projekt i Stockholm och närliggande kranskommuner.
Vad vi erbjuder
Hos oss är det högt i tak och det som utmärker oss är vår familjära stämning och gemensamma engagemang. Vår filosofi är enkel: med hårt arbete och en positiv inställning skapar vi resultat - något som genomsyrar både vår företagskultur och hur vi bemöter våra kunder.
Utöver detta erbjuder vi:
• Kollektivavtal
• Bra förmåner
• Goda utvecklingsmöjligheter
Vi är det lilla stora bolaget med struktur och yrkesstolthet som ett större företag men med flexibilitet, tillgänglighet och det personliga mötet som många saknar. Vi tror inte på tungrodda och överarbetade rekryteringsprocesser - vi tror på tydlighet, lyhördhet och snabbhet.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Som en del av vårt arbete för att upprätthålla en trygg och kvalitativ rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på slutkandidater - detta sker först efter att kandidaten har gett sitt medgivande. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att Avloppsservice AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Vi använder uppgifterna endast för att hantera din ansökan och raderar dem efter avslutad rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
