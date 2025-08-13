Praktiskt lagd person som trivs i utemiljö

Sibe Construction AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-08-13


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn eller i hela Sverige

Praktiskt lagd person sökes för kunds räkning!

Om Företaget:
Vår kund är en aktör inom anläggningsbranschen och har ett starkt rykte för att leverera högkvalitativa projekt inom tid och budget.

Om Rollen:
Vi söker en passionerad och praktiskt lagd person som vill vara en del av laget inom områdesskydd. Du kommer vistas i utemiljöer och du kommer primärt jobba med områdesskydd.


Publiceringsdatum
2025-08-13

Kvalifikationer

Erfarenhet av områdesskydd, stenläggning och dränering.
Vana av inom anläggning förekommande verktyg och maskiner.
Förmåga att läsa och tolka ritningar.
God fysisk kondition och förmåga att arbeta utomhus i olika väderförhållanden.
Lagspelare med förmåga att samarbeta effektivt med andra inom teamet.
Hög arbetsmoral och noggrannhet med detaljer.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Heta arbeten och Arbete på väg är önskvärda utbildningar.


Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sibe Construction AB (org.nr 559474-0754)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Charlotte Ramstedt
charlotte@sibeconstruction.se

Jobbnummer
9455865

Prenumerera på jobb från Sibe Construction AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sibe Construction AB: