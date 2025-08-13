Praktiskt lagd person som trivs i utemiljö
Praktiskt lagd person sökes för kunds räkning!
Om Företaget:
Vår kund är en aktör inom anläggningsbranschen och har ett starkt rykte för att leverera högkvalitativa projekt inom tid och budget.
Om Rollen:
Vi söker en passionerad och praktiskt lagd person som vill vara en del av laget inom områdesskydd. Du kommer vistas i utemiljöer och du kommer primärt jobba med områdesskydd. Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Erfarenhet av områdesskydd, stenläggning och dränering.
Vana av inom anläggning förekommande verktyg och maskiner.
Förmåga att läsa och tolka ritningar.
God fysisk kondition och förmåga att arbeta utomhus i olika väderförhållanden.
Lagspelare med förmåga att samarbeta effektivt med andra inom teamet.
Hög arbetsmoral och noggrannhet med detaljer.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Heta arbeten och Arbete på väg är önskvärda utbildningar.
