Praktiska Gymnasiet Gamlestaden söker tre timvikarier!
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Ale
, Borås
, Trollhättan
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om Praktiska Gymnasiet
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet och det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är Ambition, Kraft och Glöd! Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
AMBITION handlar om att vi har höga förväntningar på varandra och våra elever, men också att vi ska ge våra elever den bästa undervisningen och agera professionellt och tydligt.
Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev. Vårt mål är att ge den nya generationens arbetskraft, våra elever, möjlighet att vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet.
GLÖD symboliserar det engagemang som vi har för varje elev men också för arbetsgivarens situation. Det symboliserar även vår stolthet över vår verksamhet och vårt viktiga uppdrag som del av yrkesutbildare i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.
Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Praktiska Gymnasiet Gamlestaden
Skolan är belägen i SKF:s anrika lokaler på Rullagergatan 4, Gamlestaden i Göteborg. Skolan har nyrenoverade, stora och moderna lokaler. Skolan rymmer ca 325 elever fördelat på följande program: VVS - mot Fastighetsprogrammet och Kyl och värme, Elprogrammet, Industritekniska programmet, Försäljning - och serviceprogrammet och Individuellt alternativ.
Ditt uppdrag
3 tjänster
Tjänsten är en timanställning med start så fort som möjligt. Du kommer att undervisa och handleda våra elever och tillsammans med andra kollegor kommer du att ingå i ett arbetslag. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmen som ämnet. Utöver ämnesspecifika kunskaper, coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet, Gamlestaden. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Publiceringsdatum2025-08-18Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad gymnasielärare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Din AMBITION är att med höga förväntningar på dig själv nå varje elev med din pedagogik. Med hjälp av din KRAFT står du upp för värden som hållbarhet, mångfald och jämställdhet och smittar av dig på dina elever. Genom din GLÖD inspirerar du och engagerar varje elev att utvecklas så långt som är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du inledningsvis får rätt förutsättningar för att utvecklas in i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 6/10 - 2024. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Marie Cervin på 031-7041773 eller via mail marie.cervin@praktiska.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se Ersättning
