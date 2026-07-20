Praktisk arbetshandledare till Arbetsmarknadsenheten
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt / Personaltjänstemannajobb / Åstorp Visa alla personaltjänstemannajobb i Åstorp
2026-07-20
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Du kommer att arbeta inom Arbetsmarknadsenheten som är organiserad under Kommunstyrelseförvaltningen i Åstorps kommun. Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsmål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att hjälpa till att slussa deltagaren vidare till den öppna arbetsmarknaden eller utbildning.
Det här jobbet passar dig som:
Har arbetat praktiskt inom park, trädgård eller fastighetsskötsel
Gillar att ta ansvar och planera det dagliga arbetet
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Vill kombinera praktiskt arbete med att hjälpa människor vidare mot arbete eller studier.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som arbetshandledare leder du en grupp med deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Du planerar, fördelar och följer upp det dagliga arbetet samtidigt som du handleder och motiverar deltagarna.
En stor del av arbetet sker utomhus och består av praktiska arbetsuppgifter inom exempelvis:
Park- och grönyteskötsel
Trädgårdsarbete
Enklare fastighetsskötsel
Övriga serviceuppdrag i kommunen
Du ansvarar för att arbetet utförs på ett säkert och kvalitativt sätt och att deltagarna utvecklas mot ökad självständighet och arbetsförmåga.
Utöver det praktiska arbetet ansvarar du för att planera och leda den dagliga verksamheten, motivera och handleda både individer och grupper samt dokumentera deltagarnas utveckling och progression. Du samverkar med kollegor och andra myndigheter för att skapa goda förutsättningar för deltagarnas utveckling. I rollen ingår även ansvar för fordon, arbetsredskap och att arbetet bedrivs på ett säkert och kvalitativt sätt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, tydlig i din kommunikation och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är självgående, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt arbete. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete, fattar egna beslut och tar ansvar för att arbetsuppgifter blir utförda.
Du är en naturlig ledare som skapar engagemang och har lätt för att motivera och inspirera människor, även personer som behöver extra stöd och motivation. Du bemöter andra med respekt, tydlighet och ett coachande förhållningssätt. Du har en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta steg mot egen försörjning.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Praktisk erfarenhet från trädgård, park/gata, grönyteskötsel, fastighetsskötsel eller liknande verksamhet
Erfarenhet av att handleda eller arbetsleda personer
B-körkort
God datorvana och erfarenhet av Microsoft 365
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från arbetsmarknadsverksamhet, kommun eller liknande
Röjsågskort, heta arbeten, arbete på väg
Flerspråkighet
Därför ska du söka
Hos oss får du ett varierande arbete där du kombinerar praktiskt arbete med möjligheten att göra verklig skillnad för människor på väg mot egen försörjning.
Vi söker dig som vill ta ansvar, utveckla verksamheten tillsammans med oss och bidra till att våra deltagare lyckas.
Förmåner
Kompetensutveckling efter behov
2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Urval och intervjuer sker löpande. Vi tillämpar i vissa fall en inledande provanställning på 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid. Måndag - Fredag kl.07.00-16.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20321014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +464264000 Jobbnummer
10006548