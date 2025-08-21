Praktisera inom rekrytering och bemanning under höstterminen 2025!
Vill du skaffa dig erfarenhet inom rekrytering? Vi söker nu dig som är studerande på högskola, universitet eller liknande och har en planerad praktikperiod under höstterminen 2025!
Till Malmökontoret söker StudentConsulting dig som vill göra praktik under HT25.. Du kommer vara med i vårt dagliga arbete och praktisera nära våra medarbetare som arbetar med rekryteringsprocessen. Uppgifterna kommer vara varierade och består bland annat av rekrytering såsom urval, telefonintervjuer, intervjuer och referenstagning. Du kommer få en stor inblick i rekryteringsprocessen.
Din planerade praktikperiod är förlagd under höstterminen och vi ser att den är på minst 10 veckor och gärna längre. Praktiken kommer vara förlagd mån-fre 8-17, med hänsyn till ev. arbete/rapport som ska skrivas. Du kommer utgå från vårt kontor som finns i centrala Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att kunna göra din praktik hos oss måste du ha en planerad praktik genom dina studier.
Som person är du driven, strukturerad och ansvarsfull. Eftersom praktiken innebär kontakt med både kandidater, konsulter och till viss del kunder är det viktigt att du är serviceinriktad och trivs med att ha telefonkontakt. Du trivs bäst i en dynamisk organisation med ett högt tempo, där den ena dagen inte är den andra lik.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
