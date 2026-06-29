Praktiktjänstgöring för tandläkare
Region Gotland / Tandläkarjobb / Gotland Visa alla tandläkarjobb i Gotland
2026-06-29
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Vill du göra din praktiktjänstgöring i en utvecklande, trygg och lärorik miljö? Folktandvården Visby söker nu sex engagerade tandläkare som önskar genomföra sin praktiktjänstgöring hos oss.
Folktandvården Visby är en stor och modern klinik med 23 behandlingsrum. Vi tar emot cirka 8 000 barnpatienter och cirka 13 000 vuxen patienter. Vi har erfarna handledare och ett strukturerat introduktions- och handledningsprogram.
Du kommer att få god handledning, variation i arbetet och möjlighet att utvecklas tryggt i din roll som blivande tandläkare i Sverige. Tjänsten riktar sig till dig som är klar med godkänt kunskapsprov – både teoretiskt och praktiskt och endast behöver en praktikplats för praktiktjänstgöring i Sverige.
Hos oss får du ett tryggt och välplanerat introduktionsår där engagerade kollegor och handledare finns vid din sida. Du blir en del av en arbetsplats där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet står i centrum. Inom Region Gotland får du möjlighet att utvecklas i en organisation som värnar om hållbarhet, kontinuerligt lärande och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Praktiktjänstgöringen pågår under 12 månader och är upplagd så att du arbetar 50% som tandläkare och 50% som tandsköterska. Du kommer att arbeta i team och grupp för att få en bred och stabil introduktion i svensk allmäntandvård.
Du kommer att ingå i ett ettårigt program där du får:
Stöd och handledning i alla moment inom allmäntandvård.
Introduktion till svenska arbetssätt, journalsystem och regelverk.
Möjlighet att successivt bygga självständighet och klinisk säkerhet.
Vem är du?
Vi söker dig har godkänt teoretiskt och praktiskt kunskapsprov.
Du har god förmåga att samarbeta och arbeta i team. Vi ser att du har ett intresse för utveckling och lärande. Du behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Brömsebroväg 8 (visa karta
)
621 39 VISBY Arbetsplats
Folktandvården Wisby Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Ann Sebek ann.sebek@gotland.se 0498-268147 Jobbnummer
9982463