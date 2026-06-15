Praktiksamordnare
Mölndals kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-15
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ger Mölndals invånare stöd, trygghet och nya möjligheter. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.
Vår ambition är att varje invånare i Mölndal ska känna sig sedd och trygg, och kunna lita på att hens rättigheter tillvaratas. Genom samarbete, mod och ett lyhört bemötande vill vi bidra till att Mölndalsbor kan leva ett självständigt liv och få möjlighet att bygga sin framtid.
Tillsammans med andra aktörer verkar vi för ett hållbart samhälle med stort fokus på tidigt och förebyggande arbete. Vi vill vara en socialtjänst som finns där Mölndalsborna finns.
Enheten för arbetsmarknad ingår i förvaltningens arbetsmarknadsprocess, och består av arbetsmarknadssekreterare, arbetshandledare och studie- och yrkesvägledare. Med uppdrag att arbeta operativt med målsättningen att individen ska nå egen försörjning, genom anordnande och organisering av aktiviteter såsom arbetsträning, praktik, jobbsökande, studie- och yrkesvägledning, lovjobb, förrehabiliterande insatser med mera. Enheten består i dagsläget av 20 medarbetare.
Enhetens uppdrag bygger på samverkan inom arbetsmarknadsprocessen (och enheterna för Ekonomiskt bistånd, Planering och uppföljning samt Enheten för arbetsmarknadsenheten Insats plus) samt med andra förvaltningar inom staden med tonvikt på Utbildningsförvaltning, Vård- och omsorgsförvaltning och Stadsserviceförvaltning men också med privata- och civilsamhällsaktörer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Samordna arbetet med det förvaltningsövergripande arbetet gällande tillhandahållande av praktikplatser:
• upprätta ett operativt nätverk för berörda funktioner inom ansvarsområdet,
• ta fram en form för hur stadens språkstödjande insatser ska se ut,
- utveckla kanal för administration av praktikplatser.
Uppdraget utgår ifrån ovanstående delar, och innebär att arbete kommer att ske med kollegor från kommunala förvaltningar och bolag för att nå en hållbar struktur för Mölndals stads arbete vad gäller tillhandahållande av praktikplatser. Initialt kommer en kartläggning av nuläget att genomföras, vilket praktiksamordnarfunktionen ansvarar för.
Rollen kommer att vara en viktig del i att upprätta och utveckla en fungerande strukturer i staden (inkl. kommunala bolag) för arbetet inom aktivitetskravet, särskilt inom området (kategori) "arbetsförlagda aktiviteter".Kvalifikationer
Vi ser att du har en högskoleutbildning inom någon av följande områden, Personal- och arbetslivsprogrammet, socionomprogrammet, studie- och yrkesvägledarprogrammet, beteendevetenskap / pedagogik eller annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med samordning och förändringsarbete, gärna från större organisationer och det är meriterande om du har erfarenheter från kommunalt eller statligt (Arbetsförmedlingen) arbete inom arbetsmarknadsfrågor.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar, ny information och se möjligheter i förändringar.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse med arbetsgivare.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Södra Ågatan 4 A-B (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare Saco/SSR
Karin Johansson karin.johansson06@molndal.se 0728-62 53 98 Jobbnummer
9963287