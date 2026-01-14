Praktikplats som Rekryterare
2026-01-14
Har du intresse för rekrytering, ett starkt affärsmannaskap och drivs av möte med människor? Då är du varmt välkommen att ansöka till praktik som rekryterare hos oss på Framtiden!
Vi söker en studerande inom Rekrytering/ HR som under våren 2026 vill bli del av vårt rekryteringsteam.
OM ROLLEN
Som rekryterare hos oss på Framtiden får du vara med och hjälpa personer att hitta sitt drömjobb, och företag att hitta sin nästa kollega! Vardagen som rekryterare är varierad. Du kommer vara med och stötta våra rekryterare i flera delar av rekryteringsprocessen, från kravprofilsmöte med kund, annonsering, search och urval till intervjuer och avtalsskrivning. Stort fokus för dig under praktikperioden kommer ligga på search och urvalsarbetet. Vi använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik i våra processer.
I rollen ingår rådgivning till våra kunder, kandidater och konsulter för att säkerhetsställa en professionell rekryteringsprocess. Vi är måna om att våra kandidater, konsulter och kunder är nöjda med det vi levererar!
OM DIG
Vi söker dig som älskar att jobba mot uppsatta mål och trivs i ett högt tempo. Du gillar att få strukturera upp och driva egna processer samt att arbeta med frihet under ansvar.
Krav för rollen:
• Relevant pågående eftergymnasial utbildning
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt alltid vill utvecklas tillsammans. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktig, därför tillämpar vi förtroendetid och flexibel arbetsplats. Vi har också väl tilltaget friskvårdsbidrag och gemensam frukost varje dag.
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus är Framtiden rätt ställe för dig.
VILLKOR
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Malmö
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka iväg din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
