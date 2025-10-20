Praktikplats inom Lobby, Stockholm
Svenska Sektionen av Amnesty International / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Sektionen av Amnesty International i Stockholm
, Södertälje
, Norrtälje
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Amnesty Internationals svenska sektion erbjuds du kvalificerad yrkespraktik på världens största människorättsorganisation. Som praktikant hos oss medverkar du aktivt i det dagliga arbetet på sekretariatet under handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter och om hur en ideell organisation kan fungera.
Vi söker dig som studerar på universitet/högskola/folkhögskola/yrkeshögskola och har möjlighet till en praktik som en del av dina studier eller som kan få praktik genom något av arbetsförmedlingens praktikprogram. Praktikperioden omfattar vanligtvis 20 veckor. Praktiken är oavlönad. Praktiken är oavlönad. Praktiken för vårterminen 2026 startar den 26 januari 2026 och pågår som längst till och med den 5 juni 2026.
AVDELNING - ARBETSOMRÅDE
Amnestys lobbyarbete ingår i policygruppen och handlar om att framhäva Amnestys ståndpunkter inom politiken och samhället. Vi söker nu en praktikant till detta arbete. Arbetet handlar mycket om att sammanställa material och rapporter för att i möten, seminarier och andra forum uppmärksamma de mänskliga rättigheterna. Detta sker främst med politiker och myndigheter, men även andra organisationer.
UPPGIFTER INOM PRAKTIKOMRÅDET
Som praktikant inom Lobby blir dina arbetsuppgifter att bistå i arbetet och kontakterna med riksdagens grupp för mänskliga rättigheter, samt i kontakter med regeringskansliet. Arbetsuppgifterna inkluderar även kontakt med ambassader gällande frågor om mänskliga rättigheter. Vidare kommer du hålla kontakt med Amnestys internationella sekretariat i London och lokalkontor, samt delta i olika seminarier och nätverk för Amnestys räkning. Sammanställningar/sammanfattningar av information och översättningar ingår också i uppgifterna. Förutom detta kan även arbete inom tematiska människorättsområden tillsammans med sakkunniga bli aktuellt.
KVALIFIKATIONER
Pågående universitets- eller högskoleutbildning inom för praktikplatsen relevant område (t ex statsvetenskap, juridik, mänskliga rättigheter/fred- och konflikt/globala studier eller annat) eller praktikkurs
Kunna tala och skriva svenska och engelska samt gärna andra språk
Intresse av och kunskap om mänskliga rättigheter
Erfarenhet av Amnesty eller andra NGO:s är meriterande
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att utveckla dig inom påverkan med fokus på påverkansarbete. Som person är du självständig och konstruktiv, och du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Vidare är du drivande och kreativ samt trivs i en snabbrörlig och omväxlande arbetsmiljö. Du är intresserad av din omvärld.
Amnesty i Sverige strävar efter att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi söker dig som delar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Amnesty arbetar kontinuerligt för att höja kompetensen hos medarbetarna kring fördomar, normer och interna strukturer för att vara en inkluderande och tillitsfull arbetsplats. Vi söker dig som har ett inkluderande arbetssätt och anser att jämlikhet är viktigt för arbetsklimatet. Du är en inkluderande person som vill bidra aktivt till jämlikhet. Vi eftersträvar att spegla Sveriges befolkning i vår personalstyrka och bland våra praktikanter och ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.
Ansökan med personligt brev och CV skickas senast den 9 november genom att ange din e-postadress nedan (vi tar ej emot ansökningar via e-post). För frågor om denna praktikplats hör av dig till Maja Åberg på 08-729 02 42 alternativt maja.aberg@amnesty.se
. Mer information om våra praktikplatser hittar du på amnesty.se/lediga-jobb/gor-praktik-pa-amnesty
OM AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter. Tillsammans påverkar vi för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Sektionen av Amnesty International
, http://www.amnesty.se Arbetsplats
Amnesty International Jobbnummer
9564495