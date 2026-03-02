Praktikplats Grafisk designer inom tryck & gravyr
2026-03-02
Vill du vara med och bygga upp en kreativ inhouse-produktion från grunden?
Vi söker en driven och nyfiken praktikant som vill ta en aktiv roll i att utveckla vår satsning inom tryck och gravyr. Här får du en unik möjlighet att kombinera grafisk formgivning med praktiskt produktionsarbete - och samtidigt vara med och påverka både sortiment och arbetsprocesser.
Hos oss får du arbeta kreativt, självständigt och affärsnära. Du är med hela vägen - från idé och design till färdig produkt och lansering.
Om praktikplatsen
Du får möjlighet att starta upp och utveckla en mindre inhouse-produktion för tryck och gravyr. Arbetet innefattar både grafisk produktion och praktiskt arbete med våra maskiner.
Du kommer bland annat att:
Skapa tryckfärdiga original
Arbeta med tryck- och gravyrmaskin samt transferpress
Testa olika material och utveckla ett sortiment av reklamprodukter
Planera produktionstider och ta fram underlag för prissättning
Dokumentera rutiner och säkerställa effektiva arbetsprocesser
Vara delaktig i innehåll till hemsida, sociala medier och nyhetsbrev
Medverka i planering av förpackningar och produktpresentation
Exempel på ytterligare arbetsuppgifter (beroende på dina kunskaper)
Ta fram designförslag
Skapa och utveckla logotyper
Designa banners och kampanjmaterial
Förpackningsdesign
Skapa prislistor och produktblad
Korrektur och designuppdrag
Innehållsskapande för sociala medier
Fotografering och uppdatering av bildmaterial på hemsidan
Vi söker dig som:
Studerar grafisk design eller liknande utbildning
Är kreativ, strukturerad och självgående
Har god känsla för färg, form och typografi
Är nyfiken på både design och produktion
Kan praktisera i minst 3 månader
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Om oss
The Brand Concept har i över 35 år hjälpt företag att stärka sina varumärken genom profil- och kampanjprodukter.
Vi är ett mindre, engagerat team med showroom och kontor centralt på Östermalm i Stockholm. Kvalitet, hållbarhet och långsiktighet är en självklar del av vår verksamhet.
Ansökan
Skicka CV och en kort presentation samt ange start, slut (längd) på din praktik till: info@thebrandconcept.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@thebrandconcept.se Arbetsgivarens referens
