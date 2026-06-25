Praktikplats - Arbetsledare
FZ Service AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-25
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eller i hela Sverige
Vem kan söka jobbet?
Vi välkommnar praktikanter från YH, högskola, universitetet, gymmnasiets byggprogram och vuxenutbildningar inom bygg, byggteknik och arbetsledning.
Praktiken passar dig som vill utvecklas inom byggproduktion och arbetsledning samt få praktisk erfarenhet från verkliga byggprojekt tillsammans med erfarna yrkespersoner.
Möjlighet till anställning efter praktik
För rätt person finns möjlighet till anställning efter avslutad praktik. Praktiken är också ett sätt för oss att lära känna framtida medarbetare. Vi värdesätter engagemang, ansvar och en vilja att utvecklas.
Ansök så här: Skicka CV och kontaktuppgifter via e-post.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Skicka CV och kontaktuppgifter via e-post.
E-post: linnea@fzab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats - Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FZ Service AB
(org.nr 559472-9963), https://fzab.se/
lavgatan 13 (visa karta
)
901 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnéa Engström linnea@fzab.se +46 721 572 204 Jobbnummer
9978147