Praktikanter till kansliavdelningen
2025-09-26
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Kommunens registratorer, nämndsekreterare och arkivarier är samlade centralt på kansliavdelningen och servar alla kommunens nämnder och kontor.
Det leder till ett professionellt och likartat arbetssätt och att vi kan ge en kvalitativ service. Kansliavdelningen tillhör kontoret för styrning och stöd och är en avdelning med specialistkompetens inom informations- och ärendehantering. Vi är 30 medarbetare inom områdena registratur, nämndadministration, kommunarkiv, utredningsenhet, stabsfunktion och valkansli. Avdelningen ger stöd åt kommunens samtliga nämnder och kontor. Vi jobbar digitalt, enhetligt och med kontinuerlig utveckling av våra gemensamma rutiner och arbetssätt, för att vi själva och andra ska kunna arbeta effektivt med ärende- och informationshantering inom den kommunala organisationen. Under våren kommer valkansliet intensifiera förberedelserna inför valet 2026.
Ditt uppdrag
Praktiken ger dig möjlighet till en inblick i och arbete med:
• De kommunala politiska processerna genom att följa nämndsekreterare och kommunsekreterares arbete gentemot nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
• Projektarbete i form av förberedelserna inför valet 2026.
• Informationsförvaltning i form av bl.a. registratur och arkiv.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är högskolestuderande, samhällsintresserad och vill lära dig mer om central kommunal förvaltning och valarbete. Du är en god skribent och trivs både med att arbeta självständigt och att samarbeta med andra. Du uppskattar ett stundtals högt arbetstempo och ett varierat arbetsinnehåll.
Praktiken ska ingå som en del i din högskoleutbildning.
Vi söker dig som har ett intresse för samhällsfrågor och vill lära dig mer om central kommunal förvaltning och valarbete. Du uttrycker dig väl i skrift och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kan periodvis vara intensivt och uppgifterna varierar, vilket kräver att du är flexibel och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, har lätt för att skapa goda relationer och arbetar strukturerat.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
