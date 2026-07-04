Praktikant sökes
Luna Kompetens AB / Säljarjobb / Åmål Visa alla säljarjobb i Åmål
2026-07-04
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Praktikant inom försäljning och B2B sökes till Luna Kompetens
Vill du vara med och bygga något meningsfullt från grunden?
Luna Kompetens söker nu en praktikant med kompetens inom försäljning, B2B och intresse för relationsskapande arbete som vill vara en del av vår utvecklingsresa.
Hos oss handlar det inte bara om att sälja. Det handlar om att skapa kontakt, bygga förtroende och förstå verkliga behov hos företag och organisationer.
Vi tror på hållbara relationer, rätt kompetens och rätt personlighet och det genomsyrar också hur vi söker nya personer till vårt eget team.
Luna Kompetens arbetar med ledarskap, HR, rekrytering, organisationsutveckling och förändringsarbete. Vi arbetar utifrån Luna Leadership Metod en helhetsmodell där analys, ledarskap, rekrytering, HR och organisationsutveckling samverkar för att skapa hållbar utveckling.
Som praktikant hos oss får du möjlighet att:
• vara delaktig i att utveckla Luna Kompetens vidare
• arbeta med kontakt mot företag och organisationer
• stötta i B2B-dialoger, relationsskapande och affärsutveckling
• få inblick i hur man bygger upp ett företag med tydlig värdegrund och stark framtidsvision
• bidra med egna idéer, initiativ och perspektiv
Vi söker dig som:
• har kompetens inom försäljning, B2B och affärsrelationer
• har rätt personlighet som passar vår värdegrund och vårt sätt att arbeta
• är trygg, nyfiken och kommunikativ
• gillar att skapa kontakt med människor
• har god känsla för professionalism, bemötande och förtroende
• vill lära dig mer och samtidigt vara med och bidra på riktigt
För oss är det lika viktigt att hitta en person med rätt driv, rätt personlighet och rätt vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Hos Luna Kompetens får du inte bara en praktikplats. Du får möjlighet att bli en del av något som är under uppbyggnad där möjligheten att på sikt bli en del av företaget är stor för rätt person.
Låter detta som något för dig?
Välkommen att höra av dig och berätta mer om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av att göra din praktik hos Luna Kompetens.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Info@lunakompetens.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luna Kompetens AB
(org.nr 559261-6584)
Kasenbergsvägen 16 (visa karta
)
662 92 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992692