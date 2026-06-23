Praktikant Content & Sociala Medier
Lone Golf AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lone Golf AB i Stockholm
Praktikant Content & Sociala Medier – TikTok, Meta & Snapchat
Vill du få praktisk erfarenhet av sociala medier i ett växande bolag?
Lone Golf söker en praktikant som vill vara med och utveckla vår närvaro på TikTok, Meta och Snapchat. Detta är en möjlighet för dig som studerar marknadsföring, kommunikation, media eller liknande – eller för dig som helt enkelt brinner för sociala medier och vill bygga erfarenhet på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med och påverka hur ett växande varumärke kommunicerar med sin målgrupp.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Planera och publicera innehåll på TikTok, Meta och Snapchat
Delta i arbetet med contentstrategi och kampanjer
Identifiera trender och idéer för nya format
Följa upp resultat och bidra med förbättringsförslag
Vara delaktig i utvecklingen av Lone Golfs digitala närvaro
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för sociala medier
Är kreativ och gillar att testa nya idéer
Är självgående och tar egna initiativ
Har god förståelse för vad som skapar engagemang i sociala kanaler
Har intresse för sport eller golf (meriterande men inget krav)
Vad vi erbjuder
Praktisk erfarenhet från ett växande startupbolag
Möjlighet att omsätta teori till verklighet
Stor frihet och eget ansvar
Insyn i hur sociala medier används för att bygga varumärke och driva tillväxt
Flexibelt upplägg med möjlighet att arbeta på distans
Vi tror att den här praktiken passar dig som vill bygga relevant erfarenhet, utveckla ditt CV och få möjlighet att påverka på riktigt.
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: rasmus@lonegolf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lone Golf AB
(org.nr 559505-8487), https://lonegolf.se
Naumannsvägen 28 (visa karta
)
129 38 HÄGERSTEN Jobbnummer
9974570