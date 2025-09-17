Praktik / LIA-student Marknad & kommunikation
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
LIA-Student Marknad / Kommunikation - med fokus på Facebook
Kort om tjänsten
Vill du kickstarta din karriär inom marknadsföring och kommunikation samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i sociala medier?
Kraftsam söker en driven och kreativ praktikant som brinner för att arbeta med Facebook som plattform. Här får du chansen att utvecklas på ett framåtsträvande företag och bli en viktig del i vårt marknadsarbete. Du kommer utgå från vårt huvudkontor i Stockholm.
Mer om tjänsten
Du kommer arbeta som marknadsassistent med särskilt fokus på att utveckla och driva vår närvaro på Facebook. Genom att skapa, publicera och analysera innehåll kommer du få värdefull insikt i hur en modern rekryterings- och bemanningsbyrå arbetar digitalt. Vårt gemensamma mål är en anställning efter avslutad praktik.
Ett urval av arbetsuppgifter:
Planera, skapa och publicera innehåll i våra olika Facebook-grupper och på vår företagssida.
Engagera och bygga relationer med våra följare samt driva dialog i grupperna.
Arbeta med publicering och spridning av våra rekryteringsannonser på Facebook samt följa upp resultat.
Delta i kampanjer där Facebook är huvudkanalen och bidra med idéer för innehåll och aktiviteter.
Analysera statistik och ge förslag på förbättringar för att öka räckvidd och engagemang.Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Vi söker dig som studerar/har studerat marknadsföring/kommunikation, eller har erfarenhet av sociala medier och nu vill fördjupa dig i Facebook som verktyg. Du är kreativ, självgående, initiativrik och trivs med att ta ansvar. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med Facebook-grupper, annonsering eller community management är det meriterande.
Vi ser fram emot ditt CV och en motivering varför du vill arbeta med Facebook hos oss och vad du kan bidra med!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9513453