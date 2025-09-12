Praktik internationell verksamhet våren 2026
2025-09-12
Är du i slutet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av att arbeta i en internationell verksamhet? Hos oss får du göra praktik på en oberoende myndighet med ett unikt uppdrag inom internationell samverkan och utvecklingssamarbete. Vi erbjuder en praktikplats i en lärorik miljö med utvecklande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och handledning av erfarna projektledare. Ansök idag!
Vad innebär praktiken?
På vår internationella avdelning får du som praktikant delta i vårt mångsidiga internationella samarbete. Vi representerar Sverige i flera internationella sammanhang där vi är med och utvecklar standarder inom revision, och stödjer utvecklingen av andra länders revisionsmyndigheter. Det är en del av det svenska biståndet och ett viktigt bidrag till demokratisk utveckling i olika delar av världen.
Vem är du?
Vi söker dig som
• studerar statsvetenskap, internationella relationer, eller annat relevant ämne med en internationell inriktning på universitet- eller högskolenivå, helst på masternivå
• har intresse för samhällsfrågor, offentlig förvaltning och internationella relationer
• har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• är nyfiken, analytisk, kommunikativ och gillar att samarbeta med andra.
Ansök senast 28 september
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 28 september. Besvara urvalsfrågorna och bifoga
• cv
• intyg på studieresultat
• ett kort personligt brev där du kort beskriver varför du vill göra praktik hos oss och vad du önskar få ut av din praktik.
Har du frågor eller vill veta mer om praktiken? Kontakta Johanna Gårdmark, internationell rådgivare på telefonnummer 08-5171 4000.
Mer information om praktiken
Praktikperioden är 20 veckor och startar januari 2026. Praktiken är oavlönad och gäller bara för dig som har praktik som en del av studierna. Praktiken genomförs på plats i våra moderna och aktivitetsbaserade lokaler på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
