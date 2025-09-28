Praktik inom ventilationsmontage byte av yrkesbana
Villaklimat Öst AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Villaklimat Öst AB i Stockholm
, Trosa
eller i hela Sverige
Om praktikplatsen:
Vill du prova ett nytt yrke och skaffa dig erfarenhet inom ventilationsmontage? Vi söker dig som idag kanske arbetar inom handel eller butik, men som vill byta karriär och lära dig ett praktiskt hantverksyrke. Ventilation är en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, där ditt arbete bidrar till bättre inomhusklimat och hållbarhet. Praktiken sker under handledning i vår ordinarie verksamhet och ger värdefull erfarenhet inför framtiden.
Period:
1 november 2025 - 28 februari 2026
Heltid, måndag-fredag, kl. 08:00-16:30 (40 timmar per vecka)Publiceringsdatum2025-09-28Dina arbetsuppgifter
Installation och service av ventilationssystem under handledning
Transport och hantering av material och verktyg
Enklare montagearbete enligt instruktion
Följa säkerhets- och arbetsmiljöreglerProfil
Gymnasieutbildning, gärna med ekonomi- eller handelsinriktning
Idag verksam inom butik, handel eller liknande men vill byta spår
Nyfiken och villig att lära dig ett praktiskt och tekniskt yrke
Ansvarstagande och noggrann
Ersättning:
Ersättning kan utgå via Arbetsförmedlingens praktikprogram, men endast efter Arbetsförmedlingens godkännande. Ingen ersättning utgår direkt från företaget.
Om oss:
Villaklimat är experter på ventilationslösningar med fokus på kvalitet, trygghet och hållbarhet. Hos oss får du en lärorik praktik med ordentlig handledning och möjlighet att växa inom ett viktigt och framtidsinriktat teknikområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: ludvig@villaklimat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villaklimat Öst AB
(org.nr 556906-1426) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ludvig Kindstrand ludvig@villaklimat.se Jobbnummer
