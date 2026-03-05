Praktik inom SKR - ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner Och Regioner / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Kommuner Och Regioner i Stockholm
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Avdelningen för ekonomi och styrning har nöjet att höstterminen 2026 erbjuda möjlighet till terminspraktik för dig som studerar på en samhällsvetenskaplig masterutbildning. Vi erbjuder en eller två praktikplatser.
Avdelningen ansvarar för frågor om ekonomi och styrning, data och analys, digitalisering och förnyelse. Avdelningen samordnar också EU- och internationella frågor samt internationellt utvecklingsarbete.
Under din praktik har du en utsedd handledare. Du deltar i avdelningens löpande arbete. Du kommer även att ha specifika uppgifter att genomföra under handledning, kopplade till avdelningens pågående utvecklingsarbete inom antikrångel. Detta kan till exempel innefatta att samla in och sammanställa information, att ta fram skriftliga underlag, och att förbereda och medverka i möten.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning på mastersnivå. Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga. Erfarenheter kopplat till den kommunala sektorn är meriterande (sommarjobb, uppsats eller liknande). Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och du har vana och god förmåga att skriva kortare och längre texter, såsom PM och rapporter. Du har ett stort intresse för hur politiskt styrda organisationer fungerar.
Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken. Frågor kring praktiken kan ställas till sofia.avdeitchikova@skr.se
.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Kommuner Och Regioner
(org.nr 222000-0315) Arbetsplats
Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt
Ledningsstrateg
Sofia Avdeitchikova sofia.avdeitchikova@skr.se 073-055 00 16 Jobbnummer
9780256