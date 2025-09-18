Praktik inom försäljning och marknadsföring
Tänk dig att sitta på kontoret med utsikt över Kungliga slottet, Börshuset och Stortorget - mitt i Gamla stan där varje gränd bär på 700 år av historia. Hos oss på Gamla stan Sightseeing/Watersheds AB möter du både internationella turister och digitala plattformar och du får vara med och skapa nästa kapitel i vårt koncept.
Som säljpraktikant kommer du att
Göra pris- och konkurrensanalyser som hjälper oss sticka ut bland konkurrenterna.
Hantera och optimera vår närvaro på bokningsplattformar/OTA:er som GetYourGuide, Viator, Bokun, Klook och Musement m fl.
Utveckla samarbeten med hotell, återförsäljare och företag.
Vara med i produktutveckling - nya koncept, paketeringar och idéer för att locka fler kunder.
Jobba med försäljning mot både svenska och internationella målgrupper. Vi kommer hårdköra mot språkgrupperna italienska, tyska, franska, italienska och japanska i nästa steg.
Som marknadsföringspraktikant kommer du att
Utveckla och köra digitala kampanjer i sociala medier och på webben - vi tycker om bus, skoj och så behöver vi blanda med fakta, fakta, fakta.
Skriva texter som folk faktiskt vill läsa - från Instagram och nyhetsbrev till pressmaterial och webbsidor.
Skapa innehåll som sticker ut: copy, grafik, video och annat kreativt material för att turisterna ska välja just våra Experiences.
Analysera data för att se vad som funkar och våga testa nytt. Vi har några framgångsrika utmanare som vi vill gå om.
Hjälpa till att bygga varumärket och hitta på idéer som får oss att synas och framförallt väljas.
Automatisera - bygga upp system som hjälper till i Marketing automation.
Vi jobbar med följande verktyg Bókun, GetYourGuide, Viator, Bokun, Klook, Musement, Airbnb, Tripadvisor, Google Drive, Canva, Teamtailor, Fortnox, OneFlow, Hubspot, Metricool, Vidyard, Fiverr, ChatGPT (m fl AI-assistenter), Speechify, Teamup, Loopia.
Vad vi erbjuder Du får en praktikplats mitt i Gamla stans hjärta där dina analyser och idéer inte hamnar i en digital papperskorg eller bortglömd mapp - de syns, testas och påverkar verkliga beslut. Här får du kombinera kreativitet med affärsmässighet i en bransch som växer snabbt.
Det här är platsen för dig som är snabbtänkt, noggrann, nyfiken, kreativ, teknisk med utmärkt svenska och engelska och som gillar att både starta och driva projekt självständigt, men som också uppskattar att ha en handledare nära till hands. Din handledare kan vara lite jobbig ibland, då hon ofta vill proppa dig med dig en massa kunskap.
Hos oss får du mer än en praktikplats. Du får erfarenheter som sticker ut, en miljö du aldrig glömmer och chansen att verkligen bygga en kul verksamhet med fakta du kommer bära med dig hela livet. Vi är ett litet företag med stora ambitioner. Vi vill öka omsättningen, ha kul, äga guidemarknaden i Stockholm och skapa minnesvärda, personliga, generösa upplevelser för våra nationella och internationella turister.
